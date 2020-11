Construire sa maison : 5 grandes étapes pour bien se préparer

Trouver le terrain

Si vous rêvez d'une maison unique et qui vous ressemble, rien de mieux que d'avoir un projet de construction. Cela implique néanmoins des choix réfléchis, à commencer par celui du terrain.

Celui-ci doit bien sûr être constructible et, si possible, viabilisé (c'est à dire raccordé aux réseaux publics d'alimentation et d'évacuation). Votre choix se portera ensuite sur des critères tels que l'accès, la situation géographique, la typologie (exposition aux éléments, panorama).

La réalisation des plans de construction (par vous-même ou par un architecte) dépend directement du choix de votre terrain. Il est donc important de vérifier que ce dernier soit adapté à l'idée que vous vous faites de votre future maison.

Trouver son constructeur

Une fois votre permis de construire obtenu auprès de la mairie, vous devrez faire le choix du professionnel à engager pour la construction. À nouveau, il s'agira d'étudier plusieurs critères : prix des prestations, garanties, cadre juridique, savoir-faire...

Vous pouvez aussi faire le choix de l'auto-construction : dans ce cas, c'est vous qui devrez contacter un à un les différents corps de métier qui interviendront à chaque étape de la construction. Ce faisant, vous pourrez espérer réaliser des économies de l'ordre de 30 à 60%.

Il est toutefois conseillé de passer par un professionnel (architecte, entreprise de construction, entrepreneur) dans la majeure partie des cas. Une solution beaucoup moins risquée, notamment d'un point de vue juridique en cas de dommages.

Gros œuvre, second œuvre ?

On imagine beaucoup plus facilement les finitions de sa future maison (un sol stratifié par ci, des peintures par-là, et pourquoi pas des stores Tuiss pour parfaire l'ambiance ?) que les travaux qu'elle représente !

Les travaux de gros œuvre marquent la phase la plus importante de votre projet de construction. Ils comprennent l'ensemble des éléments qui constituent l'ossature de votre maison : fondations, soubassement, élévation des murs, toiture...

S'en suivront les travaux de second œuvre qui contribueront à l'aménagement intérieur et extérieur (isolation thermique et phonique, cloisons, revêtements, plomberie, électricité, entre autres).

Suivre le chantier

C'est l'une des étapes majeures de tout projet de construction. Suivre l'avancée des travaux est indispensable pour vous assurer que le chantier se déroule comme prévu et surtout, que la maison qui est en train d'être construite correspond bien à vos attentes.

Il ne s'agit pas de vous rendre tous les jours sur place mais plutôt de façon régulière pour éviter que les artisans ne soient tentés de privilégier d'autres chantiers.

Lors de ces visites, la présence du professionnel en charge de la construction est indispensable pour des questions de sécurité, mais aussi pour faire le point sur l'avancée des travaux.

Réceptionner les travaux

Une dernière étape particulièrement importante dans votre projet de construction.

En effet, c'est à ce moment-là que vous devrez vérifier que tout est conforme à vos exigences et constater les éventuels défauts/malfaçons afin que ceux-ci soient réglés le plus rapidement possible.

La construction d'une maison est un véritable projet de vie. À chacune de ses étapes, assurez-vous de faire les choix qui répondront à vos besoins et vos envies !