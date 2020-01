De Crepa à KERIALIS, la mutation d’une spécialiste de l’assurance des salariés du droit

KERIALIS en chiffres

KERIALIS est un organisme paritaire, composé d'un conseil d'administration regroupant les partenaires sociaux et les employeurs des cabinets d'avocat, à parts égales, chacun des membres étant nommé par sa propre organisation syndicale. Le collège des administrateurs employeurs côtoie donc le collège des administrateurs participants. D'un côté 12 400 adhérents. De l'autre, 36 000 salariés et 16 000 retraités de la branche. Pour un montant de cotisations annuelles dépassant les 112 millions d'euros (en 2018).

Initialement, l'organisation est l'émanation de la volonté des personnels des cabinets d'avocat et de leurs employeurs de se constituer une protection sociale qui épouserait les contours du secteur d'activité, et uniquement celui-là. Désormais, les salariés des cabinets d'avocat bénéficient donc de garanties de prévoyance, de retraite, d'assurance santé, de dépendance (et même d'assurances à la personne), en adéquation parfaite avec leur secteur d'activité spécifique. Employeurs comme salariés se sont fabriqué la réponse idoine en matière de couverture sociale. Le résultat, des offres pertinentes, uniques et sur mesure pour chacun des personnels desdits cabinets à travers toute la France. L'assurance d'une couverture adaptée et, qui plus est, totalement conforme aux exigences de la Convention Nationale du personnel des avocats.

La gestion globale de la protection sociale des cabinets d'avocat

KERIALIS a su rester fidèle à l'ADN Crepa et poursuit son œuvre sur les garanties prévoyance. L'annonce faite courant juillet 2019 d'une baisse des cotisations prévoyance augure d'ailleurs de bonnes choses à venir pour les adhérents. Elle démontre en premier lieu une bonne gestion de l'institution et surtout l'envie manifeste d'en faire profiter l'ensemble des cotisants. Autre nouveauté apparue avec le changement de nom de l'institution Crepa en KERIALIS, la possibilité de couverture entièrement personnalisable. Dès le premier janvier 2020, les clients trouveront donc du sur mesure à des tarifs plus bas.

Et ce n'est pas tout. Puisque KERIALIS annonçait dans le même temps l'arrivée de services digitalisés. Grâce à la dématérialisation intégrée dans ses nouveaux contrats Prévoyance, la réactivité se fait plus grande. Où comment associer intelligemment politique tarifaire, hausse des niveaux de garantie (comme la réduction possible de la période de carence par exemple) et modernité. Si tout cela est possible, c'est parce que KERIALIS maîtrise parfaitement son sujet ; la couverture sociale des employés des cabinets d'avocats. Il faut dire que l'assureur est expert du secteur d'activité depuis déjà 1959. Une expérience et un savoir-faire réconfortant pour les employeurs comme pour les salariés.

Dernière nouveauté, la plateforme de souscription en ligne

Dans sa logique de modernisation et de digitalisation des services, KERIALIS a inauguré en septembre 2019 une plateforme de souscription en ligne permettant à chaque cabinet d'avocat de paramétrer les éléments qui font tout l'intérêt d'une bonne prévoyance. Niveau moyen des rémunérations des différents collèges de salariés (cadres ou non cadres), nombre de personnels employés dans chacun de ces collèges, évaluation du niveau de remboursement souhaité en cas d'arrêt de travail, choix du délai de carence, montant de capital décès à allouer et même quote-part de la cotisation mensuelle prise en charge par le cabinet pour chacun des salariés sont directement paramétrables par l'employeur.

De quoi offrir une couverture sur mesure à l'intégralité des personnels du cabinet en fonction des spécificités de celui-ci. Si le choix a été de rebaptiser la Crepa en Kerialis, ce n'est donc pas un hasard. Ker, en breton, signifie 'maison'. En adhérant à Kerialis, on doit donc se sentir comme chez soi, réconforté, serein, certains de bénéficier de garanties complètes, réactives et haut niveau.

Plus d'information : www.kerialis.fr