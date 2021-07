Espace Auto Entrepreneur  : la solution pour tout comprendre sur la micro-entreprise

Solliciter Espace Auto Entrepreneur pour démarrer son auto-entreprise

Espace Auto Entrepreneur est un site de référence en France, partenaire de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs et des micro-entrepreneurs. Créé par des auto-entrepreneurs pour des auto-entrepreneurs, ce site dispose de tous les services pour accompagner les créateurs d'entreprise dans toutes leurs démarches administratives, de la création du statut jusqu'à la fermeture de l'auto-entreprise.

Espace Auto Entrepreneur propose de créer son auto-entreprise simplement et rapidement. Pour cela, le site propose un formulaire simplifié à remplir afin d'assurer les auto-entrepreneurs dans leur initiative. Les erreurs et les oublis lors de la confection d'un dossier pour déclarer son statut d'auto-entrepreneur ne sont plus possibles, car des formalistes réalisent avec attention les dossiers. De plus, la composition du dossier se déroule en moins de 15 minutes et la validation de ce dernier est traitée en moins de 24 heures.

Le site est en contact direct avec l'administration publique pour faciliter les échanges avec les auto-entrepreneurs. Ainsi, les étapes avec l'URSSAF, le centre de formalités des entreprises ou encore le service des impôts, ne sont plus sources d'inquiétude ni de perte de temps. Les auto-entrepreneurs peuvent se consacrer pleinement à leurs activités principales. De plus, Espace Auto Entrepreneur dispose de conseillers disponibles tous les jours pour un accompagnement personnalisé. Les conseillers répondent à toutes les questions au sujet du régime de la micro-entreprise. Ils proposent également des solutions pour rendre une auto-entreprise rentable.

Découvrir le régime de la micro-entreprise grâce à Espace Auto Entrepreneur

Espace Auto Entrepreneur rassemble toutes les réponses relatives aux interrogations sur l'auto-entrepreneuriat. Il actualise les informations sur le régime de la micro-entreprise en 10 points de synthèse. On comprend ainsi pourquoi le statut est aussi intéressant.

Accessible à une grande partie de la population française, le statut de l'auto-entrepreneur présente des avantages fiscaux et sociaux utiles quand on souhaite démarrer une activité professionnelle. Les cotisations sociales sont réduites et moins compliquées à prendre en charge. La gestion comptable est facilitée avec peu d'étapes qui sont majoritairement réalisables en ligne.

Le régime de l'auto-entreprise est possible pour la plupart des cœurs de métier, à l'exception des métiers de l'agriculture, des professions libérales n'étant pas associées à la CIPAV ou la SSI, des activités relevant de la TVA immobilière et des créateurs affiliés à la Maison des Artistes et de l'Agessa. De plus, certains certificats peuvent être demandés pour justifier des compétences de certaines professions, impliquant la santé et la sécurité des individus.

Espace Auto Entrepreneur explique les trois grandes catégories d'activité :

Les activités commerciales

Les activités artisanales

Les activités libérales

Le site détaille les particularités de chaque catégorie et renseigne les seuils de la franchise en base de TVA. Il liste également toutes les démarches à réaliser chaque mois, chaque trimestre et chaque année, afin d'éviter des pénalités et d'autres situations délicates. Par ailleurs, Espace Auto Entrepreneur explique les différences de cas pour les DOM-TOM afin d'assurer un service inclusif.

Développer les solutions d'Espace Auto Entrepreneur pour faire fructifier son auto-entreprise

En plus d'un accompagnement constant et sur-mesure lors des démarches administratives, Espace Auto Entreprise offre une solution comptable pour simplifier encore plus les finances des auto-entrepreneurs. Ce logiciel permet d'éditer des devis et des factures. Il aide également à voir ses statistiques de son chiffre d'affaires afin de mesurer l'évolution de la micro-entreprise. De plus, Espace Auto Entreprise a développé une solution pour automatiser l'envoi des relances en quelques clics, ce qui est nettement apprécié par les créateurs d'entreprise comme par les auto-entrepreneurs plus aguerris.

Espace Auto Entrepreneur a développé la ruche des auto-entrepreneurs afin de rassembler les principales questions et les conseils essentiels pour le développement fructueux d'une auto-entreprise. On débusque ainsi des conseils pratiques en interne comme en externe. Les questions administratives sont évidemment mises en ligne et accessibles à tous. D'autres thématiques sont également explicitées comme la gestion comptable, la communication externe ou l'embauche de personnel.

Loin de s'arrêter aux aides administratives et aux conseils basiques sur l'auto-entreprise, Espace Auto Entrepreneur est un allié de choix pour ne jamais se sentir seul et désemparé dans un nouveau projet professionnel. Une de ses fonctionnalités est de construire un réseau de freelances afin de renforcer la visibilité des auto-entrepreneurs. Il met aussi à disposition des informations sur les incubateurs et les associations. Cela permet d'élaborer un réseau professionnel et de construire une entreprise solide et pérenne en accord avec ses valeurs.