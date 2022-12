L'évolution de la qualité de vie au travail des consultants IT depuis la crise Covid

En effet, la qualité de vie d'un consultant indépendant a de quoi faire rêver sur le papier : choix des clients et des missions, pas de hiérarchie (dans certains cas), choix des horaires et du lieu de travail, meilleure rémunération, télétravail simplifié... autant de raisons "bien-être" qui poussent les consultants IT à devenir indépendants !

Freelance : trop beau pour être vrai ?

Mais un problème majeur survient rapidement : être indépendant n'est pas de tout repos. Création et gestion d'une société (SASU ou EURL le plus souvent), administratif lourd, négociation du taux journalier, facturation, déclarations de TVA, relances clients, comptabilité... autant d'éléments que les consultants IT ne réalisent pas forcément en se lançant dans l'aventure entrepreneuriale. Sans compter de nombreux frais annexes : expert comptable, charges des entreprises, mutuelle pour indépendants, retraite complémentaire ou encore prévoyance.

Par ailleurs, être indépendant signifie aussi perdre les avantages liés au CDI dans la vie quotidienne : location simplifiée de logement, accès aux prêts immobiliers, mais aussi paiement de son salaire assuré en fin de mois, ou encore accès à des services du type places en crèche ou véhicule de fonction.

La gestion d'activité pour indépendants : la solution miracle ?

Ce pourquoi de nombreux consultants se tournent dorénavant vers des sociétés de gestion spécialisées dans l'IT. Ces "managing companies" libèrent les consultants de toutes les activités chronophages, rébarbatives et souvent stressantes, tout en proposant un emploi salarié en CDI au consultant. La société de gestion fait ainsi l'intermédiaire entre les clients et le freelance, assurant la contractualisation, la facturation, la réception des paiements côté client, ainsi que la comptabilité, le paiement du salaire et des frais professionnels, les fiches de paie et la couverture mutuelle. Les consultants n'ont ainsi plus besoin de créer une entreprise dédiée et peuvent donc expérimenter le statut de freelance très simplement !

Confier la gestion de son activité à des experts dont c'est la spécialité permet ainsi aux consultants de pouvoir se concentrer exclusivement sur leurs missions, tout en étant déchargés de toute contrainte administrative, en gardant une indépendance à 100%. Ce n'est pas parce que le consultant bénéficie d'un contrat salarié en CDI qu'il n'est plus freelance ! Au contraire, il peut exercer son activité avec plus de souplesse pour un ou plusieurs clients en fonction de ses choix d'organisation et de rythme.

D'un point de vue financier, être accompagné d'une société de gestion reste très avantageux, même en incluant la commission de gestion. En effet, le freelance n'a aucun autre frais annexe à la gestion de son activité et a en plus accès à des services mutualisés, aux tarifs négociés.

Trouver des clients dans l'IT et être isolé : un frein au bien-être ?

Trouver des projets intéressants est l'une des préoccupations premières des freelances dans l'IT : comment éviter des périodes sans mission, et comment trouver les meilleurs clients ? C'est là où le choix éclairé d'une société de gestion pertinente prend tout son sens. En effet, quand certaines s'en tiennent à simplement proposer un intermédiaire administratif, Hightekers va plus loin par sa spécialisation dans les secteurs de l'IT et de l'ingénierie en proposant aux indépendants de rejoindre un réseau international de plus de 1500 experts.

Ainsi, les consultants peuvent échanger entre eux et se co-opter facilement pour de nouvelles missions chez les clients. L'importance de rejoindre une communauté d'experts dans leurs domaines est ainsi la clé pour ne pas être isolé et accélérer leurs carrières en France et en Europe.

Conclusion

Même si le freelancing permet un meilleur cadre de travail pour les freelances IT, il est primordial de bien s'entourer pour faire face aux nombreuses contraintes liées à l'entrepreneuriat et à la gestion complète d'une entreprise. C'est pourquoi de très nombreux consultants IT se tournent dorénavant vers des sociétés de gestion comme Hightekers, permettant de garder son indépendance tout en profitant d'un confort de travail optimal et un équilibre travail-vie perso idéal.

Grâce à sa plateforme innovante, Hightekers offre la liberté aux consultants et freelances IT de rejoindre une communauté internationale d'experts et de travailler de manière indépendante tout en bénéficiant d'un cadre de travail sécurisé.