L'investissement immobilier à papa est-il has been ?

Investir en immobilier a été, durant des décennies, l’ultime projet des Français soucieux d’accroître leur patrimoine. En achetant leurs biens à crédit et en profitant de l’inflation, nos compatriotes pensaient avoir trouvé une martingale. Cependant, investir en immobilier en direct n’a plus la côte. De plus en plus d’investisseurs en immobilier préfèrent souscrire à des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI. Dans ces conditions, l’investissement immobilier à la papa est-il mort ?