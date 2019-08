La France reste une destination touristique de premier plan

Cet engouement renouvelé pour la France réside dans la diversité géographique qu'offre son territoire, qui permet de varier les plaisirs entre mer, montagnes, patrimoine architectural et gastronomie.

Néanmoins, encore trop de touristes étrangers se limitent à visiter Paris et éventuellement un petit bout de Côte-d'Azur. Or précisément, la beauté de la France réside dans sa diversité, qui mérite que l'on y accorde du temps. Voilà pourquoi avec une dizaine de jours, la meilleure option reste encore de privilégier un itinéraire qui permettra de découvrir 3 ou 4 coins différents. Pour cela, louer une voiture reste encore le meilleur moyen de relier les différents sites visés entre eux. Afin de ne pas se tromper dans le choix de sa location de véhicule, nous ne saurions que trop recommander de bien lire le​ ​guide de Liligo pour louer votre voiture pas à pas​.

Paris, comme une évidence

Bien évidemment, un voyage en France ne saurait faire l'économie d'une visite de plusieurs jours à Paris. La capitale française, souvent désignée comme "plus belle ville du monde", offre une vitrine exceptionnelle de la richesse historique et patrimoniale de notre pays, avec une profusion de monuments et de musées sans pareil en son sein. Il n'est donc pas surprenant que la Ville Lumière soit le site le plus visité de France, avec 33,8 millions d'entrées hôtelières recensées sur l'année 2017. Parmi ces touristes étrangers qui visitent la ville, les Américains fournissent le contingent le plus important, avec 2,4 millions de visiteurs venus d'outre-Atlantique.

Parmi les sites qui rencontrent un franc succès auprès des touristes, le Louvre explose à lui seul tous les records. Avec 10,2 millions de visiteurs accueillis en 2018, la fréquentation du musée le plus visité au monde a encore augmenté de 25 % sur une année, ce qui n'est pas sans poser de problèmes de surfréquentation. Monter en haut de la Tour Eiffel, visiter l'Arc de Triomphe, descendre les Champs-Élysées ou encore s'offrir une escapade sur les hauteurs de Montmartre sont d'autres activités incontournables d'un séjour à Paris, qui ne manquent jamais de ravir les voyageurs en recherche de ce romantisme à la française.

Le Mont St Michel, vitrine de la Normandie

Pour beaucoup d'étrangers, notamment américains et britanniques, la Normandie occupe une place particulière dans les cœurs, du fait des différents sites mémoriels disséminés le long des Plages du Débarquement. De plus, la proximité immédiate du Mont-Saint-Michel renforce l'intérêt touristique de cette région auprès des étrangers. De fait, avec près de 3 millions de visiteurs accueillis chaque année, le Mont-Saint-Michel est le site le plus visité de France après Paris. Classé au patrimoine

culturel mondial de l'UNESCO, il déploie son village médiéval en de pittoresques rues étroites qui s'enroulent autour d'un piton rocheux, au sommet duquel se trouve un superbe complexe abbatial romano-gothique, qui mérite une visite. Depuis là-haut, la vue embrasse la baie environnante jusqu'aux îles Chausey, superbe panorama pour un site d'exception.

Provence et Côte-d'Azur, douceur de vivre à la française

Bien souvent, l'itinéraire emprunté par les touristes étrangers les mènent depuis Paris vers le sud-est, en direction de la Provence et de la côte méditerranéenne, halte des plus agréables avant de passer en Italie. Ainsi, le seul département des Bouches-du-Rhône affirme accueillir à lui seul quelques 9 millions de touristes chaque année, répartis essentiellement sur les mois de mai à septembre. De fait, Aix-en-Provence, Marseille, le parc national des Calanques, Arles ou encore les petits villages que sont Saint-Rémy ou Les Baux constituent de véritables perles, sites très fréquentés en période estivale.

La Côte-d'Azur n'est d'ailleurs pas en reste, elle qui renvoie à l'international une image de paradis aux eaux turquoises mêlé de bling-bling et de glamour. De ce point de vue, la Principauté de Monaco, avec ses yachts, ses casinos et son Rocher, reste une visite très populaire sur ce littoral communément appelé "French Riviera". Toutefois, on ne saurait passer dans la région sans faire une halte par Nice, qui offre au visiteur sa magnifique Promenade des Anglais, son centre-villes aux ruelles médiévales et ses magnifiques points de vue sur la Méditerranée. De même, la côte et l'arrière-pays sont parsemés de pittoresques villages tels que Menton, Grasse ou encore Saint-Paul-de-Vence, qui formeront autant d'escapades enchanteresses pour des touristes étrangers en quête d'art de vivre à la française.