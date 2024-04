Au Maroc, le World Electronic Forum prépare le monde de demain

Depuis 1995, le World Electronic Forum est le rendez-vous des décideurs mondiaux de l'industrie électronique. Féminisation du secteur, acculturation et éthique de l'intelligence artificielle, nouveaux métiers, santé et énergies connectées : autant de défis auxquels les professionnels du secteur pourront réfléchir ensemble à Rabat, par-delà les frontières.

Des rencontres et une présidente transfrontalière

« Nul n'est prophète chez soi ». C'est par les mots de Paulo Coelho que Lamia Aamou évoque l'envie d'entreprendre en France qui l'a animée il y a déjà 23 ans. Franco-marocaine née à Casablanca, elle crée sa première entreprise à 20 ans, aux côtés de son père, puis rejoint deux ans plus tard les bancs de la RATP et de ses filiales. VivaTech, Consumer Electronics Show, Web Summit : elle parcourt le monde en tant que responsable de l'innovation et rencontre l'équipe du WEF, à laquelle elle propose la candidature du Maroc pour son édition 2023. Du fait du tremblement de terre qui touche le pays en septembre dernier, l'édition marocaine du WEF aura finalement lieu les 17 et 18 avril 2024 à Rabat, sous la présidence de Lamia Aamou.

Réservé aux professionnels de l'industrie électronique ainsi qu'à ses financeurs, décideurs et institutionnels, le World Electronic Forum est le grand rendez-vous des entreprises et associations porteuses d'idées ou de projets qui dépassent leurs frontières. « C'est un lieu de rencontre et de réseautage exceptionnel pour chaque territoire, qui permet aux professionnels d'avancer ensemble sur des problématiques spécifiques et de créer immédiatement du lien commercial ou scientifique autour de projets d'envergure » explique la présidente de cette édition du WEF.

Challenger les esprits de manière globale

Au-delà de sa dimension relationnelle et commerciale, le volet scientifique et technologique du WEF participe activement à sa valeur ajoutée auprès des professionnels du secteur, notamment ceux en recherche de visibilité pour leurs dernières innovations. « Les participants viennent faire du business mais vont également en apprendre plus sur leur secteur grâce aux interventions et conférences ; c'est tout l'intérêt du WEF » ajoute Lamia Aamou.

Cette année, l'ambition du WEF est d'encourager ses participants à s'interroger sur les valeurs qui peuvent être portées par la technologie et l'électronique en faveur de l'humanité de demain, « en arrêtant de faire du marketing à outrance sur des sujets aussi importants » s'agace sa présidente. L'intelligence artificielle et ses enjeux pour l'industrie se placent évidemment en tête de programme. Ethique, collecte de données, potentiel prédictif mais également nouveaux métiers et métiers en périls seront à l'ordre du jour pour acculturer les participants et impulser la réflexion individuelle et collective sur ces sujets stratégiques.

Directement liée à l'intelligence artificielle, la santé connectée sera également à l'honneur de ce World Electronic Forum, notamment grâce à la présence de Laurent Hérault, directeur du Fonds de dotation Clinatec, financeur grenoblois de la première neuroprothèse -contrôlée par le cerveau grâce à un dispositif électronique implantable- ayant permis à un patient tétraplégique de remarcher.

De plus en plus présentes mais toujours largement minoritaires dans l'univers de la tech et de l'électronique, des porteuses de projets et intervenantes féminines de l'industrie bénéficieront de la scène marocaine du WEF pour partager leurs expertises, à l'image de Veronica Lancaster, présidente de l'association nationale de la commission internationale électrotechnique (IEC) des Etats-Unis. « Ce panel féminin promet d'être décoiffant » se réjouit la présidente de l'événement.

Business : le nerf de la WEF

« Sans argent, pas d'investissement ; sans investissement, pas de projets ». Au cœur du business, le volet financier est indissociable d'une industrie électronique en perpétuelle évolution. A la manière d'une plateforme d'accompagnement financier, le WEF propose d'une part aux fonds d'investissement et institutions publiques de rencontrer des entreprises aux projets ambitieux et prometteurs ; d'autre part aux entreprises présentes de s'entretenir avec des structures et professionnels capables de les accompagner en vue de l'obtention de fonds privés ou publics pour le développement de leur innovation ou encore de la mise en conformité afin de répondre aux normes et critères de sélection de fonds d'investissement, enjeu majeur pour les entreprises africaines.

Les allocutions de la deuxième journée du WEF seront d'ailleurs plus particulièrement orientées vers les ressources et aides à disposition des pays émergents et des pays africain. « Notre partenaire Orange a sélectionné via son incubateur une dizaine de startups africaines qui viendront pitcher leurs projets au WEF de Rabat, qui intègre pour la première fois ce type de structure à son évènement » explique, enthousiaste, Lamia Aamou. Tandis que les jeunes pousses bénéficieront de la visibilité mondiale du World Electronic Forum, celui-ci se nourrira de leurs réflexions pour faire évoluer l'industrie.

Littéralement au centre du monde, la position géographique du Maroc ainsi que sa stratégie nationale en faveur du développement des nanotechnologies lui permettent de disposer des ressources nécessaires pour assurer son succès et sa légitimité au World Electronic Forum de Rabat.