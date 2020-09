Chez ENGIE, l’innovation fait son Festival

23 sessions live en 4 jours : Talks, Masterclasses et Tables rondes, autour de solutions pour accélérer la transition énergétique vers une énergie neutre en carbone : c'est le programme du premier Festival Innovation d'ENGIE qui aura lieu du 22 au 25 septembre en version numérique. Une marketplace proposera de nombreuses innovations autour de 4 grandes thématiques (neutralité carbone, énergies renouvelables, villes et territoires, et bâtiments intelligents). Un événement phare sera retransmis en direct le mardi 22 septembre : l'inauguration des nouveaux locaux d' ENGIE Lab CRIGEN, le centre de R&D du Groupe ENGIE qui compte près de 200 chercheurs à Stains. Le Festival, qui aurait dû se dérouler le 22 septembre en présentiel au Carreau du Temple à Paris sera singulier pour cause de COVID-19 : « Le contexte nous a contraints à imaginer une version virtuelle dès début juillet » évoque Csilla Kohalmi-Monfils, Directrice des Ecosystèmes d'Innovation d'ENGIE.

Réunir et élargir les communautés

L'objectif de cet événement est de réunir toutes les communautés du Groupe, qui compte 166 000 collaborateurs dans 60 pays, impliqués dans la recherche, le développement et la mise au point de solutions innovantes. « Cette année, dans le cadre des Trophées Innovation, nous avons reçu 540 dossiers de 47 pays de 25 Business Units d'ENGIE. Nous pensons que les faire se rencontrer et échanger autour de ces solutions est un élément clé de la création des business models du futur » estime Csilla Kohalmi-Monfils, Directrice des Ecosystèmes d'Innovation d'ENGIE. Les Trophées de l'innovation récompensent depuis plus de 30 ans les innovations des collaborateurs du Groupe. L'innovation irrigue l'ensemble du Groupe ENGIE afin de transformer les idées disruptives en solutions opérationnelles.

Le Festival est également un moyen de faciliter la co-création entre des équipes dispersées à travers les cinq continents. « Plusieurs de nos entités travaillent sur des sujets similaires. C'est une occasion de les mettre en contact, de même que les écosystèmes innovation et recherche, afin qu'ils puissent découvrir et échanger sur de nouvelles opportunités de collaboration » ajoute Csilla Kohalmi-Monfils.

L'aspect numérique du Festival présente aussi des avantages autres que la protection sanitaire des participants. C'est un moyen d'élargir le périmètre des contributions à des parties prenantes externes, partenaires grands comptes ou startups par exemple. Et de multiplier le nombre de participants, nécessairement limité en mode présentiel. Toutes les interventions seront accessibles en langue française.

Disrupter ou être disrupté, c'est l'alternative pour les grands groupes industriels comme ENGIE, particulièrement dans le secteur de l'énergie qui doit accompagner la transition écologique. Cette rencontre des communautés de la recherche, du digital, de l'innovation, du business développement et des opérations doit permettre de faire émerger les solutions les plus efficaces pour réussir le passage à une énergie plus respectueuse de l'environnement.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Programme Festival Innovation d'ENGIE

Mardi 22 septembre

13h30-14h30 : Qu'en est-il de la prochaine grande révolution en matière de batteries? Discussion autour des batteries redox flow, LiS, Li-ion avancé... Masterclass

14h45-15h45 : Inauguration du ENGIE Lab CRIGEN, le nouveau centre de R&D d'ENGIE à Stains Visite

15h50-16h50 : Stockage de l'énergie : tendances du marché et des technologies Masterclass

Mercredi 23 septembre

10h00-11h00 : Comment ENGIE utilise les jumeaux numériques et les hyperviseurs urbains pour optimiser la mobilité urbaine au Royaume-Uni ? Masterclass

11h00-11h30 : Skycooling - Le refroidissement sans carbone qui envoie de la chaleur dans l'espace Talk

11h30-12h30 : Décarbonation de l'industrie - comment les acteurs s'y préparent ? Le rôle de l'industrie et sa nécessaire transition écologique dans le cadre des plans de relance économique nationaux et européens actuels. Table ronde

13h30-14h30 : Communautés locales d'énergie : une disruption en cours Masterclass

14h30-15h00 : Pourquoi et comment ENGIE peut aider le secteur maritime et les ports à se tourner vers la décarbonation et le zéro émission ? Talk

15h00-16h00: DERMS : Fournir une flexibilité décentralisée pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes dans les systèmes d'énergie Masterclass

16h00-16h30 : Nouveaux objectifs et nouvelles ambitions de Rassembleurs d'Énergies, le fonds d'investissement à impact social d'ENGIE Talk

16h30-17h30 : Perspectives technologiques des énergies renouvelables ENGIE 2025 Masterclass

Jeudi 24 septembre

10h00-11h00 : Cas d'étude concret sur le jumeau numérique : création de valeur grâce à la gestion et la valorisation des données à Marseille Masterclass

11h00-11h30 : Exploiter l'esprit d'entreprise en créant des entreprises Talk

11h30-12h30 : Pourquoi la transition vers une énergie neutre en carbone va-t-elle impliquer l'utilisation de grandes quantités de carbone ? Masterclass

13h30-14h00 : ENGIE x Fondation Solar Impulse : un partenariat pour accompagner la transition vers la neutralité carbone Talk

14h00-14h30 : Un cas concret d'utilisation du numérique pour satisfaire le nouveau consommateur résidentiel d'énergie avec les services intelligents 50Five et eCare Talk

14h30-15h30 : Le défi de la résilience pour ENGIE Masterclass

15h30-16h00 : HYFLEXPOWER : Le premier démonstrateur au monde « power-to-H2-to-power » intégrant une turbine à gaz fonctionnant à l'hydrogène Talk

16h00-16h45 : Intrapreneuriat4good, 4 pitches pour en savoir plus sur l'innovation sociétale Talk

Vendredi 25 septembre

10h00-10h30 : Exploiter la puissance de l'intelligence humaine et de l'IA pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle : alimenté par Vyn SmartVideoNotes Talk

10h30-11h30 : L'impact de l'IoT sur le paysage énergétique d'aujourd'hui et de demain Table ronde

11h30-12h30 : Penser la recharge publique et intelligente de véhicules électriques dans les villes de demain Masterclass

14h00-15h00 : ENGIE People Lab : L'économie régénératrice et l'innovation frugale, par Navi Radjou Talk