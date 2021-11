Digital InPulse 2021 : Huawei accompagne 12 start-ups françaises de la Green Tech dans la découverte du marché chinois

Huawei avait choisi d'adresser cette nouvelle édition de Digital InPulse aux start-ups de la Green Tech. Ils auront donc été près de 40 jeunes entrepreneurs à venir présenter leurs solutions à l'une des 6 étapes du concours, sur des sujets aussi divers que la réduction des intrants chimiques dans l'agriculture, le traitement de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des déchets ou la réduction des émissions carbone. Mais si tous avaient développé des technologies et solutions innovantes pour répondre aux grands enjeux de la crise climatique, seules 2 entreprises ont été sélectionnées dans chaque ville par un jury composé de représentants de Huawei, du Comité Richelieu, de Business France et des écosystèmes locaux. « Nous avons été impressionnés par le dynamisme des candidats et par leur capacité à mettre l'innovation au service de l'action climatique, confirme Linda Han, déléguée générale de Huawei en France. La protection de l'environnement est l'un de nos axes stratégiques et nous sommes fiers que le programme Digital InPulse puisse encourager les start-ups les plus méritantes de l'écosystème français. »

Un vivier de talents à la conquête des marchés asiatiques

Les 12 start-ups lauréates de cette édition 2021, qui se sont déjà vu remettre une dotation de 30 000 € pour les premiers et 20 000 € pour les seconds, lors des remises de prix, attendent maintenant de décoller vers la Chine du sud dans le cadre d'un voyage d'affaires organisé par Huawei, en coopération avec Business France, pour concrétiser les opportunités de développement sur le marché asiatique.

Se retrouveront ainsi les dirigeants de Toppie Organics et d'Alvie, deux starts-ups engagées dans la réduction des intrants chimiques, l'une par l'utilisation d'urine humaine et l'autre par un puissant algorithme qui permet de réduire drastiquement les dosages. Les experts de Biomède, qui proposent d'extraire les métaux lourds des sols agricoles en semant des plantes phytoextractrices, seront également de la partie, ainsi que ceux de Sanodev, qui conçoivent des machines désinfectantes non-chimiques pour les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie et du monde médical.

Les deux lauréats lillois représenteront quant à eux l'expertise française en matière de purification de l'air. Bioteos conçoit en effet un filtre composé de microalgues permettant de capter les polluants atmosphériques tandis que Power of Moss développe des murs végétalisés connectés qui améliorent la qualité de l'air et réduisent l'utilisation de la climatisation. La réduction énergétique sera également au cœur des discussions lors de la découverte de l'écosystème technologique asiatique, avec notamment le tableau électrique de la start-up niçoise Oghji qui optimise la consommation des particuliers et des entreprises, et les systèmes d'éclairage publics autonomes et connectés de la start-up alsacienne Green Tech Innovations ou encore l'application de Greenly qui permet de réduire ses consommations carbone en analysant ses dépenses bancaires. Les solutions de Papkot pour remplacer les emballages plastiques tout en réduisant les émissions de CO2 ouvriront également le débat sur la réduction des déchets, comme les micro-batteries ultra-performantes sans matière toxique des Lyonnais d'ITEN. Enfin, gageons que les ingénieurs niçois de Wise Integration, qui proposent des chargeurs miniaturisés considérablement plus légers et efficaces que les chargeurs au silicium, devraient recevoir un bel accueil en Asie.

Toutes ces start-ups lauréates rencontreront prochainement des acteurs asiatiques et de potentiels partenaires. Cette expérience leur permettra de confronter leurs solutions au marché local et de découvrir des opportunités de développement à l'international. En attendant ces prochains échanges (en Chine ou via des visioconférences, selon les conditions sanitaires en vigueur) nul doute que ces 12 start-ups parrainées par Huawei seront à suivre de près !