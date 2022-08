Forum Mondial Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté : 2 jours pour conjuguer justice sociale et transition écologique

Depuis sa création en 2008, par Convergences, le Forum Mondial a déjà rassemblé plus de 50 000 participant·e·s venu·e·s de tous les secteurs et du monde entier. Il appelle tou·te·s les act·eurs·rices du changement à se réunir : entreprises et act·eurs·rices de l'ESS, organisations à but non lucratif, organismes publics, acteurs financiers, secteur scientifique et de l'innovation, réseaux citoyens et de jeunesses et médias... Lieu de rencontres, le Forum est aussi un espace où les jeunes engagé·e·s viennent interpeller les décideurs·euses de tous bords !

Sa programmation est le fruit d'un travail collaboratif : elle se construit tout au long de l'année au sein de Groupes de Travail, initiés par Convergences, rassemblant des expert·e·s de tous les secteurs. Ces groupes constituent un lieu de rencontre et d'échange unique ; un espace de mobilisation collective au service de la réalisation des 17 Objectifs du développement durable.

L'objectif du Forum 2022 ? Fournir à chaque citoyen·ne et chaque organisation, les moyens et les outils pour penser différemment et agir pour conjuguer justice sociale et transition écologique. Convergences appelle en effet de ses vœux une conciliation des enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour résoudre les multiples crises de notre siècle.

Au travers d'une quarantaine de conférences et d'animations, des act·eurs·rices engagé·e·s partageront leurs expertises et bonnes pratiques ! Parmi eux, des piliers de la solidarité internationale comme ACTED et Plan International, des structures engagées pour l'action climatique, telles que Les Impactrices et La Fresque de la Biodiversité, ou encore des think tank comme Le Labo de l'ESS.

Ce Forum donnera une place toute particulière aux espaces de dialogues ! Au cœur de la Nef du Palais Brongniart, une Agora 3Zéro verra se succéder les « pitchs » et discussions interactives d'act·eurs·rices venu·e·s de tous les horizons, partageant leurs expériences aux visiteurs du monde entier. Cet espace sera entouré d'un Village des Solutions, où des structures telles que Ma Petite Planète, l'Organisation internationale de la Francophonie et Ticket For Change donneront à voir leur expertise.

Autre nouveauté : le Forum mettra en lumière des actions culturelles engagées pour l'environnement et la justice sociale, notamment au travers de fresques photographiques. L'une d'elle, à l'initiative d'ACTED, révèlera les réalités des personnes déplacés ; quand une autre, organisée par Le CENTQUATRE-PARIS, aura pour objet les graines, leur histoire et leurs symboles, au travers de fascinants clichés.

L'action culturelle engagée sera également au cœur d'une soirée ouverte à tou·te·s, le 5 septembre. Cette expérience immersive, co-organisée avec le collectif Le Bruit Qui Court, donnera à voir les différentes formes que peuvent prendre les arts pour porter les voix de la jeunesse sur les enjeux de justice sociale et de transition écologique.

La finance et l'économie à impact au cœur du Forum

Convergences et ses partenaires porteront plusieurs conférences consacrées à la mise en place d'un modèle économique et financier plus responsable. Ecoact s'intéressera à la finance carbone, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) parlera des investissements alignés sur les Objectifs de développement durables (ODD), BNP Paribas s'interrogera sur l'impact investing et le Crédit Coopératif reviendra sur le sens que l'on peut donner à son argent. Par ailleurs, Fair et le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères co-organiseront des sessions sur le financement de la solidarité internationale tandis que la Banque Européenne d'investissement et l'Institut Rousseau se pencheront sur celui de la transition écologique. L'European Venture Philanthropy Association (EVPA), mènera, enfin, une animation sur la mesure et la gestion des impacts.

Lors du Forum, paraîtra également la deuxième édition du Baromètre de la Finance à impact de Convergences. Cette publication, co-construite par un Comité de Pilotage multi-act·eurs·rices, présentera les chiffres clés et les tendances de l'investissement à impact et de l'inclusion financière dans le monde et la résilience de ce secteur face aux chocs exogènes. Enfin, à l'occasion du Forum, sortira un nouveau livrable issu des Petits déjeuners de la mesure d'impact, groupe de travail Convergences. Cet ouvrage donnera à voir des retours d'expérience sur la mise en place d'une démarche intégrée de la mesure d'impact.

Le Forum Mondial 3Zéro 2022 aura lieu les 5 et 6 septembre au Palais Brongniart, à Paris, et une partie des sessions sera retransmise en ligne, en live et en replay.

Découvrir la programmation : https://www.forum3zero2022.convergences.org/fr/sessions

S'inscrire au Forum : https://www.forum3zero2022.convergences.org/fr/registration/purchase