Le Hacking de l’Hôtel de Ville met l’innovation en ébullition

Quel est l'objectif du Hacking de l'Hôtel de Ville ?

Cet événement a pour ambition d'être un accélérateur de l'innovation. Il va permettre de nourrir des interactions concrètes entre des acteurs très variés, -startups, investisseurs, grands groupes publics ou privés experts ou médias- de donner naissance à de nouvelles relations, ou même partenariats, et de découvrir les innovations de demain. L'idée est de mêler tant des démonstrations concrètes que des débats d'idées et réflexions, ou de favoriser des rencontres. Cela se traduit par une articulation de rendez-vous et d'espaces bien différents.

Dans le Démo Space, les partenaires vont faire la démonstration de leurs innovations. La place est aussi donnée à la rencontre, avec le Start-up Meet-up, qui prévoit 4 000 rendez-vous entre les participants, sur le mode du speed-dating. De plus, des tables rondes et ateliers vont être l'occasion d'analyser les tendances de marché et de se confronter aux questions et besoins exprimés par les start-ups. L'objectif de ce programme est donc double : partager les innovations, les mettre à la portée de tous, mais aussi accompagner les start-ups sur la voie du développement et de la croissance.

Quelle va être la participation d'Orange lors de l'événement ?

Nous serons là sur chacun des trois temps forts que j'ai présentés. Le Démo Space va être l'occasion de présenter plusieurs de nos programmes qui sont au service des entreprises et des start-ups. Nous allons ainsi expliquer notre dispositif 5G Lab. Ouvert aux entreprises de toutes tailles, son rôle est de les aider à tester des solutions et des services autour de la 5G. Nous avons déjà accompagné 40 entreprises, comme par exemple, Sporty Peppers, qui propose une appli de gaming sportif pour les entreprises. La 5G lui permet de réduire le temps de latence de son jeu et apporte une amélioration sur l'aspect « temps réel » de son jeu.

Le Hacking sera également l'occasion de présenter notre programme environnemental RE. Orange a pour ambition d'être neutre carbone d'ici 2040 et cela passe par le retraitement des terminaux mobiles. Notre programme se décline ainsi autour de leur recyclage, reconditionnement, reprise et depuis le 25 octobre du service réparation. D'ailleurs, nous aurons un point de collecte pour vos anciens mobiles sur l'événement.

Nous profitons aussi du Démo Space pour présenter toutes nos offres d'accompagnement au numérique dédiées aux créateurs d'entreprises, par exemple pour être visible sur internet grâce à un site web marchand ou à assurer leur cybersécurité. Enfin, nous serons au rendez-vous du speed dating avec les start-ups ainsi qu'aux ateliers et débats.

Le Hacking de l'Hôtel de Ville est concentré sur une journée. Orange a-t-il d'autres initiatives de long terme pour accompagner les start-ups ?

Je suis très attachée à notre programme #FemmesEntrepreneures. Aujourd'hui, seules 10 % des start-ups sont créées par des femmes, et elles ne recueillent que 7% des levées de fonds en France. Avec ce programme lancé en 2018, nous avons déjà accompagné une centaine de femmes entrepreneuses et lançons en ce moment même notre 4e saison. Notre accompagnement est multiforme : du soutien sur les questions fiscales, juridiques, marketing, mais aussi des formations spécifiques. Nous leur offrons l'opportunité d'échanger avec des Business Angels françaises et internationales et de participer à des évènements dont Orange est partenaire comme Change Now ou Viva Technologies. Si la technologie est une composante de ces start-ups - car aujourd'hui quelle start-up ne s'appuie pas sur la technologie - leurs secteurs d'activité n'en restent pas moins variés : de la santé à l'éducation en passant par le jeu ou encore la formation.

Nous avons ouvert également 19 « Orange Fab » dans le monde. Ils accueillent des entreprises afin qu'elles puissent mener à bien leurs projets dans les meilleures conditions possibles.

Qu'est-ce que ces initiatives apportent à Orange ?

Des idées et des partenariats territoriaux ! Dans une démarche de co-innovation, nous pouvons utiliser la technologie de certaines start-ups et, à l'inverse, elles peuvent être des partenaires dans certains de nos projets de plus grande ampleur. Orange apporte aux start-ups ses expertises, ses moyens et en retour ces mêmes start-ups nous nourrissent de leurs idées, leurs méthodes, leurs technologies et services.