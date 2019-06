Olivier Sichel : « Nous souhaitons positionner notre plateforme au centre de l'écosystème territorial »

Pouvez-vous dresser un bilan des actions de la Banque des Territoires sur sa première année ?

Nous avons investi 769 millions d'euros en fonds propres dans des projets favorisant le développement des territoires et consenti 12,8 milliards d'euros de prêts aux organismes de logement social et aux collectivités territoriales. La répartition des fonds a été équilibrée, avec des actions en faveur de territoires plus attractifs, durables, connectés et inclusifs. Dans le cadre du programme « Coeur de Ville », nous avons déjà engagé 11 millions d'euros en ingénierie pour la revitalisation des villes moyennes.

Nous pouvons dire que la « marque » Banque des Territoires est installée. Nos clients ont saisi le sens de notre démarche : nous accompagnons les notaires dans la modernisation de leur mission, les organismes de logement social dans la restructuration du secteur, et les collectivités par une expertise financière, y compris pour les petites communes avec notre programme « revitalisation des centres-bourgs ». Dans tous les cas, notre désir de proximité, sur le terrain, avec nos clients a bien été accueilli.

Au Salon des Maires, le 20 novembre dernier, nous avons lancé notre plateforme www.banquedesterritoires.fr. Elle permet de digitaliser la relation clients avec des informations claires, en temps réel et aisément accessibles. Et ce n'est que le début car nous avançons en mode agile avec nos clients. Dans les mois qui viennent, nous prévoyons de mettre en place la signature en ligne des documents transactionnels. Pour plus d'efficacité, nous envisageons également de connecter notre plateforme avec d'autres organismes, comme l'Ademe (Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie).

Certains projets vous tiennent-ils particulièrement à coeur ?

J'ai fait une partie de ma carrière dans les Télécom et je suis sensible à la fracture numérique. Raccorder, via les réseaux d'initiative publics, les clients - entreprises et particuliers - à la fibre optique, me paraît essentiel. Avec un budget de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans, nous avons pour objectif de raccorder cinq millions de prises en haut débit. Ainsi, dans le Grand Est, ce sont 12 000 raccordements par semaine qui sont actuellement effectués. Dans les mois qui viennent, nous passerons sans doute à 20 000 raccordements par semaine. Il s'agit d'en finir avec les zones blanches qui symbolisent cette fracture territoriale dont souffrent certains citoyens.

L'autre action qui me tient à cœur est le programme « Cœur de Ville ». Nous sommes en lien direct avec les maires de toutes les communes concernées. En décembre 2018, nous avons par exemple organisé un événement qui permettait de réunir les 222 villes moyennes pour un partage d'expériences. Les maires ou leur représentant ont échangé sur leur quotidien, leur vision, la réalisation de leurs projets, leurs problématiques. Une expérience très riche pour tous !

Comment voyez-vous l'action de la Banque des Territoires dans les années à venir ?

Nous concentrons notre engagement sur nos quatre priorités : le programme « Coeur de Ville », les réformes dans les relations avec les notaires, le Plan Logement destiné aux acteurs du logement social, la simplification de nos offres et de notre organisation. Nous souhaitons positionner notre plateforme www.banquedesterritoires.fr au centre de l'écosystème territorial. Enfin, nous maintenons un engagement de 20 milliards d'euros annuels en faveur de territoires durables, inclusifs, connectés et attractifs.