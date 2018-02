Patrice Bégay, Bpifrance : "Je suis un grand supporter de l'actionnariat salarié"

Depuis près de 40 ans, l'association Fondact œuvre au développement de la participation des salariés à la vie de l'entreprise sous toutes ses formes. Elle regroupe une centaine d'adhérents, entreprises, sociétés de gestion, cabinets de conseils juridiques et managériaux, syndicats professionnels et personnalités qualifiées dans le monde universitaire, journalistique et politique. Elle constitue pour ses adhérents un lieu de réflexions, de propositions et d'actions.

A l'invitation de Michel Bon, président de Fondact, Patrice Bégay, directeur exécutif Bpifrance a accepté de présider le nouveau groupe de travail dédié à la création d'un label « Entreprise participative ».

Dans la vidéo ci-dessus, Patrice Bégay explique les raisons de son engagement et ceux de Bpifrance dans l'actionnariat salarié qu'il envisage « quelle que soit la taille de l'entreprise, pour une meilleure croissance, une meilleure productivité et une politique salariale plus généreuse ».