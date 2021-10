Salle comble pour l'université des entrepreneurs à l'Arkea Arena

750, c’est le nombre de dirigeants et cadres dirigeants qui ont participé jeudi dernier, 7 octobre, à la Soirée des Entrepreneurs du MEDEF Gironde. Le dîner organisé au cœur de la salle de spectacle de l’Arkéa Arena à Floirac a clôturé l’Université des Entrepreneurs dont la thématique était cette année « L’entreprise engagée et Responsable, un accélérateur de Performance ». Parmi les invités d’honneur, Emery Jacquillat, PDG Camif et Président de la Communauté des Entreprises à Mission.