Spark the Change : le regard d’experts sur le futur du travail

« La réussite de la transformation digitale d'une entreprise est conditionnée par une profonde transformation en interne » explique Jean-Christophe Conticello, fondateur et CEO de Wemanity. « Le monde de l'entreprise est bouleversé par l'apparition d'Internet et des nouvelles technologies associées. Alors que les modes de consommation évoluent et que le temps s'accélère, les modes de travail évoluent aussi drastiquement. Le changement devient donc un impératif : les exemples d'entreprises qui n'ont pas réussi à se renouveler et ont disparu, sont légion : Kodak, Virgin Megastore, Nokia, BlackBerry, etc. Non seulement, la nouvelle génération a bien intégré cette nécessité de changement, mais elle le suscite avec les nouveaux modes de travail qu'elle privilégie - co-working, Agilité, etc. »

« Spark the Change » : décrypter et inspirer les bonnes pratiques

« Spark the Change » a été créé à Londres en 2014 par Helen Walton et ses associés de Gamevy, avec le soutien de Wemanity (qui était à l'origine sponsor principal et a repris, depuis, l'organisation de l'événement), dans l'objectif d'illustrer et d'expliquer cette évolution. Il a ensuite été décliné en Australie, aux Pays-Bas, en Inde et au Canada. La première édition française sera organisée à Paris, le 26 juin prochain au Théâtre de la Madeleine.

Centré sur le futur du travail et les moyens de repenser l'entreprise de demain, « Spark the Change » propose aux entreprises françaises un programme de conférences de qualité, basé sur de nombreux retours d'expérience. Il reste encore quelques places disponibles, inscrivez-vous aujourd'hui !

Parmi les 18 experts qui prendront la parole : Ludovic Huraux, CEO et fondateur de Shapr ; Dirk Ahlborn, CEO Hyperloop Technology ; Anthony Gooch Galvez, Directeur de la communication et des Affaires publiques à l'OCDE ; Anamita Guha, Product Manager, IBM Watson ; Marianne Syed, Executive Director chez Positive Planet UK. Arie Van Bennekum, seul rédacteur européen du Manifeste Agile, aujourd'hui Agile Thought Leader chez Wemanity et Jurgen Appelo, CEO et fondateur d'Agility Scales et expert du management 3.0 interviendront également.

Le futur du travail, des talents et de l'innovation

Animées par des experts, les conférences « Spark the Change » sont réparties dans trois sessions principales :

Créer l'entreprise de demain : les différentes étapes pour insuffler un véritable changement dans l'entreprise, sur la base d'un apprentissage continuel, d'une maîtrise totale des technologies et d'une organisation plus agile et réactive.

Jurgen Appelo , CEO et fondateur d'Agility Scales, expliquera notamment dans quelle mesure il est essentiel pour une entreprise d'aider ses collaborateurs à maîtriser continuellement le changement, par exemple via la ludification et d'autres nouvelles pratiques.

Anthony Gooch Galvez , Directeur de la communication et des Affaires publiques à l'OCDE, détaillera ainsi « l'Indicateur du vivre mieux » de l'OCDE qui permet de comprendre ce qui contribue au bien-être des individus et des pays, et d'identifier comment susciter plus de progrès pour tous.

Dans cette session, Dirk Ahlborn, CEO Hyperloop Technology, dévoilera la genèse de la création d'Hyperloop qui, au-delà des records de vitesse et des nombreuses innovations qui le caractérisent, propose surtout de révolutionner l'expérience des usagers du train.

« Spark the Change est une source d'inspiration pour les entreprises, au moment où elles sont confrontées à plusieurs évolutions stratégiques : la transformation numérique, l'évolution démographique, la co-innovation voire la "coopétition", sur des marchés désormais mondialisés » explique Sabri Ben Radhia, Responsable de l'événement chez Wemanity. « Réservé à la fois aux entreprises et aux institutions publiques, l'événement a pour objectif de couvrir l'ensemble des aspects relatifs à la transformation des entreprises, sur la base de très nombreux retours d'expérience. Il vise également à aider les entreprises à développer les compétences nécessaires pour mener à bien leur transformation ».

Spark the Change en chiffres :

- 15 éditions

- 6 pays : Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Inde, Canada, France

- + 200 speakers experts

- + 3000 membres de la communauté Spark the Change

- + 150 workshops

- + 100 keynotes

Spark the Change Paris :

- 15 speakers

- 3 artistes

- 450 participants de + 100 nationalités

