Le fonds de dotation "Centre Pompidou Accélérations" lance sa première saison

Alors que l'on vient de fêter les 15 ans de la loi Aillagon sur le mécénat, nombreux sont les établissements culturels à vouloir réinventer les formes partenariales indispensables à leur budget de fonctionnement. Le Centre Pompidou n'y réchappe pas et a même créé en début d'année un fonds de dotation des plus innovant : « Accélérations ». Le principe est simple : réunir des entreprises convaincues que pour imaginer le monde de demain, il faut s'engager et dialoguer avec la création artistique, les scientifiques et les chercheurs. Dans les faits, l'originalité est construite sur 4 temps : le choix d'un thème pour deux ans, celui de la première saison étant « Les Pouvoirs de l'émotion » ; un colloque qui réunit les parties prenantes du fonds et des invités de divers horizons ; une résidence d'artiste dans les entreprises du fonds et, in fine, une exposition au Centre Pompidou. Pour Serge Lasvignes, son président : «L'esprit du Centre Pompidou, c'est aussi une nouvelle approche du mécénat. Être engagé, faire partager la création et favoriser le vivre ensemble par l'émotion et la réflexion.» Le mécénat comme expérience ? C'est en tous les cas la vision d'un engagement sociétal aux frontières du collectif ; celui porté par les six premières entreprises signataires d'"Accélération", représentées par leur président : AXA (Thomas Buberl, Directeur général), CDiscount (Emmanuel Grenier, Président et Marie Even, Secrétaire générale et Vice-présidente du Fonds de dotation), Neuflize OBC (Laurent Garret, Président du Directoire et Vice-président du Fonds de Dotation), Orange (Stéphane Richard, Président directeur général), Terega (Dominique Mockly, Directeur général) et Tilder (Matthias Leridon, Président et Président du Fonds de dotation).

Dialogue entre la création et l'entreprise

« Accélérations » a pour but de mobiliser dix entreprises qui s'engagent à développer et faire vivre l'expérience de mécénat au sein de leur propre structure (avec les résidences d'artiste, entre autres) mais aussi au sein du Centre Pompidou. Premier temps fort du genre : "Les Pouvoirs de l'émotion" qui se tiendra les 14 et 15 septembre prochains dans la Grande Salle de l'établissement culturel, un événement gratuit et ouvert à tous. Volontairement transdisciplinaire, le colloque invitent les entreprises, les acteurs de la création et les scientifiques à débattre sur l'émotion comme mouvement et énergie motrice de trois révolutions actuelles : la révolution scientifique avec les découvertes récentes dans les neurosciences, la révolution économique et sociale à travers, notamment, la finance comportementale mise sur le devant de la scène par le prix Nobel d'économie 2017 Richard Thaler, et la révolution technologique qui déploie nos cinq sens. Une émotion qui se veut le fondement de notre créativité et de nos décisions et dont les pouvoirs nous interpellent au quotidien. Parmi les intervenants : l'artiste Abd al Malik, la chercheuse au CNRS Laurence Devillers, la chanteuse Camille, l'entrepreneur spécialiste des robots empathiques Jérôme Monceaux, le plasticien Emo de Medeiros, l'artiste Lhola Amira, la fondatrice de l'ONG "Le Projet Imagine" Frédérique Bedos, de nombreux dirigeants d'entreprise et, en fil rouge, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury qui interviendra plusieurs fois tout au long du programme.

Une journée et demie pour débattre de ce que pourrait être nos futurs possibles au sein d'un vivre ensemble créatif. Quand la quête de sens se plie aux pouvoirs de l'émotion, c'est peut-être un brassage de sensations qui s'ouvre au monde.

....................................................................................................................

Evénement gratuit sous réserve de places disponibles // Inscription indispensable à emotions@centrepompidou.fr

Consultez le programme par ici