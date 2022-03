Mieux consommer dans le respect des autres et de la nature

Supprimer les consommations superflues

Pour devenir un consommateur responsable, commencez par changer certaines de vos habitudes journalières qui n'étaient pas réfléchies. Afin de réduire votre impact écologique, vous pouvez notamment privilégier les transports en commun ou bien les mobilités douces. Beaucoup utilisent déjà le vélo qui permet en même temps de se dépenser sainement. La trottinette électrique est également un transport alternatif qui peut assurer vos courts trajets. Plus rapide, plus pratique, elle fonctionne avec une batterie au lieu de carburant issu d'énergies fossiles. Certains modèles sont même équipés d'un système de récupération cinétique.

Évitez les achats impulsifs qui finissent au fond du grenier. Quittez votre mode de vie consumériste qui vous pousse à acheter encore plus de nourritures alors que le frigo est encore à moitié plein. Il en va de même pour l'achat du smartphone dernier cri alors que le vôtre fonctionne encore très bien. Réfléchissez à tout cela bien avant de trouver des labels écolos, des produits green et des marques éthiques.

La consommation superflue, c'est l'eau qu'on laisse couler en permanence pendant qu'on fait la vaisselle ou la lessive à la main. C'est aussi les prises qu'on laisse branchées sans alimenter quoi que ce soit. Ce sont des petits détails qui deviennent des habitudes, de mauvaises habitudes qui sur le long terme affectent grandement notre planète.

Moins consommer, c'est mieux consommer

Vous vous demandez certainement comment moins consommer peut aller de pair avec une meilleure consommation. Ne vous arrêtez pas au fait que vous devriez vous limiter à la consommation de produits locaux le plus souvent. Cela peut être très bénéfique. L'exemple le plus proche est certainement les produits alimentaires importés et ceux de commerçants locaux. Déjà, les produits élaborés peuvent déjà contenir des produits chimiques, mais aussi ils perdent autant en saveur qu'en nutriments jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous et que vous les consommiez. En optant pour les produits frais et locaux, vous participez à l'amélioration de la qualité de vie des producteurs locaux, mais aussi à la vôtre.

Si vous achetez 5 kg de viande issus d'un élevage intensif que vous congelez, la nourriture perdra de la qualité en attendant d'être consommée. Si vous achetez de la viande issue d'une production respectueuse de l'écosystème, en petite quantité, vous consommez un produit frais à chaque fois.

En bref : Produits frais = davantage de nutriments = meilleure santé = moins de frais médicaux.

Privilégier les bons producteurs, les bons labels

Outre la provenance des produits que vous consommez, pensez également à leur qualité et à leurs impacts sur l'environnement. Toujours en allant dans le sens de moins consommer, mieux consommer, choisissez des producteurs qui privilégient la qualité, certifiés ou labelisés.

Lesquels choisir alors ? Ceux qui garantissent un produit respectant l'environnement ainsi que des droits humains et le bien-être des animaux. Ces producteurs vous aideront dans votre objectif de devenir un consommateur écoresponsable. Davantage de labels et de marques de ce genre existent aujourd'hui dans tous les domaines et font toute la différence. Vous pouvez notamment opter pour une entreprise eco-friendly pour la préparation des faire-part de naissance ou tout autre service utilisant de papiers et d'ancres. Si vous êtes un adepte de la mode, suivez la tendance de la slow fashion. Pour l'alimentation, optez pour les moins transformés et ceux que vous pouvez acheter sans recourir à un long trajet en voiture. Pour votre confort intérieur, optez pour l'énergie verte.

Pour résumer, faites une démarche afin de bien connaître ce que vous achetez. Assurez-vous de choisir ceux qui ont été conçus suivant les meilleurs processus de production. Certes, cela demande de la volonté, mais c'est un geste concret qui en vaut le coup.

Bien choisir sa poubelle ou l'éviter le plus possible

La fin de vie des produits n'est pas forcément celle que vous choisissez. Dans la mesure du possible, évitez de mettre vos achats à la poubelle. Certains peuvent avoir une seconde vie. Les équipements électroniques peuvent notamment être réparés. Vous pouvez parfaitement les confier à des associations qui se chargent de les reconditionner et de les donner. C'est pareil pour le textile. Donner et revendre sont des alternatives à choisir selon vos besoins et vos moyens. L'idée est de garder fonctionnel et utile un objet au lieu d'en faire un déchet de plus.

Mais que faire si la poubelle est vraiment la dernière option ? Il convient de choisir la bonne poubelle, celle qui recycle correctement vos déchets. En effet, des éco-organismes en France se chargent de les récupérer. Toutefois, trop peu de produits sont aujourd'hui recyclés correctement. Les règles du recyclage sont encore à revoir de ce fait.

En résumé, réparez ce qui peut être réparé. Grâce à des circuits alternatifs, vous pouvez leur donner une seconde vie. S'ils ne sont plus utilisables, recyclez-les correctement.

Inspirer et devenir un exemple

Pour vivre demain dans un monde meilleur, nous avons besoin d'une prise de conscience collective et massive. Plus nous serons nombreux à nous y mettre, plus importants seront les résultats. Chacun de nous peut agir à son échelle. Chaque petit geste compte. Donnez l'exemple autour de vous et enseignez les meilleurs principes aux enfants dès leur plus jeune âge. C'est déjà un très grand pas si vous arrivez à convaincre les membres de votre famille à devenir plus responsables. Eux, à leur tour, pourront inspirer et donner l'exemple là où ils iront.