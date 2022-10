Plan Épargne Retraite (PER), un produit d'épargne encore méconnu des Français

Le PER (Plan épargne retraite), un investissement spécifique très rentable

Entré en vigueur en 2019 dans le cadre de la loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), le PER (Plan épargne retraite) vous permet de constituer librement une retraite complémentaire. Déductibles des impôts, vos cotisations transforment ceux-ci en une rente ou en un capital que vous ne pouvez racheter par anticipation qu'en cas d'urgence ou de projet immobilier. Gratuite et transparente, la simulation PER en ligne vous aide à ouvrir, à comprendre et à défiscaliser votre PER pour épargner en toute conscience, de manière simple et efficace.

Grâce un large panel d'offres et à des partenariats avec les plus assureurs les plus réputés, le simulateur vous propose en toute indépendance le Plan épargne retraite le plus adapté parmi les meilleurs du marché. À partir d'un formulaire simplifié, vous obtenez et comparez les montants des déductions et du rendement envisageables et souscrivez en ligne le contrat qu'il vous faut. Et si, malgré ces précautions, le PER n'était pas l'option qui vous correspond, des conseillers sont à votre disposition pour élaborer une étude personnalisée et vous orienter vers d'autres placements.

L'assurance vie, un placement polyvalent entièrement disponible

En dépit de ses qualités, le PER reste moins populaire que l'assurance vie qui demeure le second investissement des épargnants après le livret A, d'après le dernier rapport de l'Insee sur le patrimoine. Tandis que le Plan épargne retraite ne concerne que 15 % des Français, 41 % détiennent un contrat d'assurance vie et 38 % en possèdent même deux. Née de mesures anciennes entérinées il y a près de 50 ans avec le code des assurances, l'assurance vie progresse parallèlement au PER vers des contrats multisupports, unités de compte et fonds euros, plus risqués et plus rentables.

Souvent confondue avec l'assurance décès, l'assurance vie couvre avant tout les dépenses quotidiennes et exceptionnelles du vivant de l'assuré. Polyvalente et disponible à tout moment, c'est une épargne de précaution parfaite pour financer vos projets et votre retraite. Comme pour le Plan épargne retraite, vous pouvez comparer, affiner et valider le choix de votre contrat grâce à un outil de simulation simple, rapide et sans engagement. Une FAQ (Foire aux questions), un tableau comparatif et un conseil sur-mesure vous aident à déterminer vos possibilités de cotisations et de rendement.

Points communs, différences et complémentarités entre PER et de l'assurance-vie

Ouverts à toute personne physique sans condition d'âge, de revenu ou de statut, le PER et l'assurance vie sont accessibles à partir de cotisations et d'échéances souples et abordables. Autorisant des placements diversifiés et dynamiques, ils sont soumis à des frais de gestion qu'il vous est néanmoins possible de choisir et de réduire en souscrivant vos contrats via leurs outils de simulation respectifs. Le Plan épargne retraite comme l'assurance vie permettent de désigner des bénéficiaires en cas de décès sans frais de succession, et de profiter d'une fiscalité très avantageuse.

Leurs principales différences résident dans le blocage de l'un et la disponibilité de l'autre, ainsi que dans la temporalité des avantages fiscaux : pendant la phase d'épargne pour le PER, et après cette phase pour l'assurance vie. D'où l'intérêt d'allier ces deux placements pour alimenter le PER les années de forte imposition, et l'assurance vie le reste du temps. Un choix et des calculs qui nécessitent des connaissances et impliquent d'étudier scrupuleusement les contrats les plus adaptés à votre profil comme à la conjoncture avec l'aide de conseillers.

Face aux inquiétudes légitimes d'une baisse de revenus liée au départ en retraite, le Plan épargne et l'assurance-vie offrent des alternatives et des perspectives concrètes et rentables, rassurantes et modulables, qui varient selon les contrats et leurs prestataires. Produits d'épargne à plus ou moins long terme, ils permettent d'obtenir un complément indispensable à partir de petits versements à haut rendement qui sont désormais à votre portée grâce à des outils et des conseils personnalisés.