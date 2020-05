Pourquoi choisir Qare pour la consultation médicale vidéo ?

Mais pour pouvoir profiter de ce service novateur, vous devez non seulement disposer d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, mais aussi trouver un professionnel de la santé proposant ce genre de pratique, et c'est ce que vous propose le service Qare.

Un application permettant de trouver un professionnel de la santé

Le service Qare est à la fois simple et complet : il vous permet de trouver un médecin en ligne facilement, où que vous soyez dans le monde à condition d'avoir accès à une connexion internet stable et avec un bon débit, pour une téléconsultation rapide. Vous êtes dans votre domicile, et votre médecin traitant ne peut pas vous prendre en urgence ? Vous êtes en vacances, et ne souhaitez pas devoir trouver rapidement un médecin local qui peut s'occuper d'un problème que vous rencontrez ? Vous êtes confinés chez vous à cause de l'épidémie du COVID-19 ? Grâce au service de téléconsultation de Qare, vous pourrez trouver où que vous soyez un médecin en ligne capable de répondre à toutes vos questions.

Les consultations en ligne sont également très pratiques si vous avez un emploi du temps très serré : ne vous obligez pas à prendre plusieurs heures pour un simple rendez-vous médical : il vous suffira de planifier un rendez-vous en ligne pour obtenir une consultation rapide, plutôt que de devoir faire le déplacement en personne jusqu'au cabinet de votre médecin.

Cette solution est également très profitable pour les personnes âgées, et pour les personnes en situation de mobilité réduite. Enfin, il est possible de trouver des consultations à toute heure : certains spécialistes commencent leur journée dès 7h, tandis que d'autres finissent la leur à 23 heures pour ceux qui ne sont disponibles qu'en soirée.

Explication sur le fonctionnement de Qare

Qare est le spécialiste du médecin en ligne, dans lequel vous pouvez avoir toute confiance. Lorsque vous passez par Qare pour trouver un médecin en ligne, vous obtenez accès à la liste des médecins partenaires de Qare, tous formés aux exigences de la consultation en ligne, et tous spécialisés dans différents domaines de la médecine. Vous pourrez ainsi consulter un généraliste comme un spécialiste selon votre besoin : dermatologue, gynécologue ou psychiatre, tout est possible.

Pour accéder au service, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Qare, ou de télécharger l'application sur l'Apple Store ou sur Android. Après vous être identifié, vous pourrez consulter la liste des médecins en ligne disponibles, et demander un rendez-vous avec le spécialiste ou le généraliste qui vous intéresse.

Vous disposez ainsi à portée de main d'une solution pratique pour la consultation d'un médecin en ligne, facile à utiliser même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique.

Que faut-il savoir sur les consultations en ligne ?

Bien sûr, il n'est pas possible d'utiliser la consultation en ligne dans toutes les situations. Il y a des limites à ce qu'un médecin peut accomplir à distance, et pour les demandes les plus importantes ou pour un suivi médical, votre médecin peut vous préciser s'il est nécessaire de faire une consultation en cabinet ou si les sessions en ligne peuvent continuer.

En contrepartie, sachez que les téléconsultations sont éligibles aux mêmes remboursements que les consultations en cabinet grâce à votre assurance santé, selon votre situation dans le parcours de soins.

Commencez donc dès aujourd'hui à utiliser Qare pour disposer à tout moment d'une solution pratique d'utilisation et rapide afin d'obtenir un rendez-vous médical rapidement et même en urgence en cas de besoin.