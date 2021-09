Pourquoi investir dans des marques de luxe et de créateurs

Pour le savoir-faire de la marque

Choisir un produit haut de gamme, c'est parier sur la longévité et l'indémodable. Les marques de créateurs possèdent un véritable savoir-faire qui perdure depuis leurs débuts. La marque Yves Saint-Laurent est un bel exemple du savoir-faire propre à chaque maison de luxe. Dans les vêtements, les accessoires et les parfums de l'enseigne, chaque détail, chaque finition sont irréprochables. C'est la garantie d'un produit hors du commun. Un produit travaillé, réfléchi, fait en petite série ou en plus grande, mais toujours avec une fabrication soignée.

Les notes de tête, les notes de cœur et de fond dans un parfum de luxe vont créer une harmonie parfaite et délicate. Un concert olfactif rendu concret grâce aux nombreuses heures de travail des spécialistes qui dédient leur savoir à la marque. De même, la fabrication d'habits de luxe se fait grâce aux talents d'une poignées de professionnels et d'artisans sous l'impulsion du styliste de la marque. Gaultier, Cardin, Lacroix : autant de noms liés au secteur du luxe qui symbolisent un savoir-faire à la française.

Pour l'exclusivité des articles

Certes, tout le monde ne peut pas s'offrir des produits de luxe et c'est justement cela qui leur confère leur exclusivité. Une exclusivité due au fait qu'un produit de luxe est une chose plutôt rare. Voilà pourquoi vous vous démarquez tant avec des grandes marques. N'est-il pas préférable de posséder quelques articles très haut de gamme que de nombreux produits de mauvaise qualité ? Dans le monde de la cosmétique, le luxe est synonyme de rêve et d'attitude. Il est aussi synonyme de qualité et c'est le nom de la marque, sa renommée qui la garantie.

Toutefois, il se peut que « luxe » ne rime pas toujours avec « qualité ». Des crèmes peuvent valoir beaucoup sans pour autant avoir de meilleurs effets qu'un produit premium moins cher. Dans le monde des parfums, ce rapport est plus subjectif. C'est la sensibilité olfactive de chacun qui mettra tel ou tel fragrance sur le podium. Toujours est-il que le parfum de luxe est très prisé, notamment aux occasions particulières. Ainsi, depuis quelques années, le luxe est à la portée de tout le monde ou presque.

Pour leur valeur toujours plus grande

Depuis l'après-guerre, le secteur du luxe n'a cessé de croître, notamment grâce à l'enrichissement des classes populaires de cette époque. Aujourd'hui encore, le luxe devient plus accessible pour nombre d'entre nous. Les parfums sont, quant à eux, les produits les plus populaires de ce monde haut de gamme. Même plus accessible, notamment grâce aux achats en seconde main, les maisons de luxe voient leurs créations prendre de la valeur et ce, malgré la crise. En renouvellement constant, notamment grâce aux nouvelles technologies, elles sont devenues plus visibles sur la toile ou les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elles impulsent la tendance et marque le tempo des collections des saisons à venir. Hier discrètes dans leurs ateliers parisiens, les grandes enseignes de luxe sont devenues des poids lourds des techniques de marketing. En se réinventant constamment, le luxe ne perdra jamais de sa valeur.

Avec l'arrivée sur le marché de produits standardisés, fabriqués à la chaîne et souvent de piètre qualité, le secteur du luxe a su rivaliser. Les acheteurs en quête de qualité, d'originalité et d'exclusivité ont préférés se tourner vers des produits singuliers et indémodables. N'oublions pas que quelques-uns des parfums les plus vendus au monde ont été fabriqués au début du XXème siècle ! Aujourd'hui, les clients de produits de luxe, tant de cosmétiques que de vêtements et d'accessoires, sont toujours plus jeunes. Une raison de plus pour penser que le luxe est pérenne et a un avenir florissant.

Pour l'amour de l'art et de l'histoire

Les esthètes de ce monde aiment forcément le luxe. Si vous l'êtes, vous ne pouvez qu'apprécier les détails, les courbes et les couleurs d'un flacon de parfum, d'une montre ou d'un sac à main. S'offrir un article de luxe, c'est s'offrir une petite œuvre d'art. C'est aussi transmettre à sa descendance un part de soi. En effet, un achat de luxe, c'est un achat qui dure et traverse les générations. N'hésitez pas à investir dans un objet de luxe plutôt que de laisser dormir votre argent sur un compte.

Quel créateur de mode, d'accessoires ou de parfum n'est pas avant tout un artiste ? Souvent engagés, comme Yves Saint-Laurent, ils ont transformé la société de la seconde moitié du XXème siècle. Ce dernier a fait partie de ceux qui ont su libérer la femme de ses tenues trop étriquées. C'est lui qui a adapté le smoking pour qu'il soit porté par les femmes. Une révolution à l'époque ! S'offrir une création d'une maison de luxe, c'est porter un bout d'histoire et partager une vision moderne de notre société. C'est avoir une attitude, un style et bien plus encore.