Pourquoi les Français ont adopté la SCPI pour investir en immobilier ?

Ces chiffres impressionnants révèlent l'attrait de la pierre-digitale au sein d'un monde de l'épargne dans lequel il est de plus en plus difficile de placer avantageusement son argent. Ainsi que le précise Grégorie Moulinier, l'un des associés fondateurs de La Centrale des SCPI, la plateforme leader dans la distribution de parts de SCPI : « L'assurance-vie en euros ne fait plus rêver les épargnants tandis que le livret A risque de voir sa rémunération chuter à 0,5 % l'an prochain. Ces deux supports d'épargne ne sont plus assez rémunérateurs comparativement au niveau de l'inflation. »

Les questions relatives au pouvoir d'achat sont en effet très présentes et révélatrices de la volonté des Français de ne pas épargner sans une contrepartie suffisante. Avec un rendement moyen de 4,35 % en 2018 et une performance à peu près équivalente pour 2019, les SCPI de rendement ont de quoi susciter l'intérêt de particuliers en quête de performance. En outre, la moyenne précitée ne doit pas faire oublier que les meilleures SCPI rapportent autour de 6 %. Face à des placements moins attrayants, le calcul est donc vite fait.

La détention d'un portefeuille multi-SCPI constitue le must de l'immobilier

Offrant une mutualisation inégalée, la possibilité d'investir en France mais également en Europe, les SCPI, connues également sous le vocable d'épargne immobilière assistée, possèdent de multiples avantages. Elles permettent d'investir en immobilier, le plus souvent en immobilier tertiaire (bureaux, murs de commerces, locaux d'activités, entrepôts, murs d'hôtels, immobilier en lien avec la petite enfance, l'éducation et la santé). Les associés porteurs de parts perçoivent chaque trimestre ou chaque mois selon la SCPI, des dividendes correspondant à leur quote-part des loyers perçus par la SCPI après déduction de frais de gestion facturés par la société de gestion.

L'avantage pour l'associé est d'être totalement détaché de toute contrainte de gestion puisque c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Le ticket minimal pour acheter des parts de SCPI est de l'ordre de quelques centaines d'euros sachant que les dividendes sont bien évidemment proportionnels au nombre de parts détenues. Il est donc facile pour les associés de renforcer leur portefeuille de SCPI au fur et à mesure de leurs rentrées d'argent.

Un portefeuille de SCPI équilibré doit être composé de plusieurs SCPI différentes afin de renforcer la mutualisation intrinsèque à ce type de placement. Les professionnels de la pierre-papier préconisent de mixer ses SCPI. Dit autrement, il est nécessaire d'adopter une solution multi-SCPI, à savoir détenir en portefeuille plusieurs SCPI différentes.

Il importe de recourir à des professionnels pour bâtir son portefeuille multi-SCPI

Comme le précise Lionel Benhamou, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI : « Mes associés et moi-même avons ouvert notre boutique du 15 rue Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris pour permettre aux particuliers de ne bénéficier que d'une seule porte d'entrée dans le monde des SCPI. En réalisant pour nos clients des portefeuilles sur-mesure, nous leur offrons à la fois un gain de temps mais surtout l'assurance de ne pas se tromper dans leur choix de SCPI. »

En effet, avec près de 180 SCPI différentes gérées par 33 sociétés de gestion, il est facile de se perdre dans certaines subtilités mais surtout dans l'immensité des choix possibles. D'ailleurs, aucun particulier ne peut citer toutes les SCPI du marché. Par conséquent, une personne agissant seule disposerait par construction d'un choix parcellaire, donc nécessairement incomplet.

Ainsi, comment déterminer s'il vaut mieux investir dans une SCPI européenne diversifiée, une SCPI française spécialisée dans les bureaux, une SCPI francilienne tournée vers les commerces, une SCPI allemande ? Autant d'interrogations qui poussent les Français à faire appel à des plateformes spécialisées d'autant que le prix des parts est identique quel que soit leur mode de distribution.

Réussir son investissement SCPI passe donc par l'adoption d'une solution multi-SCPI afin de maximiser ses chances de succès sur le long terme puisque les SCPI, comme tout investissement immobilier, doivent être gardées en portefeuille au moins huit ans.

Les SCPI sont effectivement des investissements immobiliers mais elles offrent des différences notables avec un bien immobilier détenu en direct. Elles demeurent ainsi moins risquées, plus pratiques, plus accessibles et moins chronophages. Les SCPI sont un produit d'épargne accessible au plus grand nombre, moderne et ouvert sur le monde.

Comme le rappelle Véronique Baron, l'une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI : « Les épargnants qui nous appellent au 01.44.56.00.23 veulent s'extraire au maximum de toute contrainte de gestion et mutualiser au maximum leur patrimoine en profitant de la bonne santé d'autres économies de la zone euro. Il n'y a rien de compliqué dans le fonctionnement d'une SCPI. D'ailleurs, pour démocratiser ce placement d'épargne et faire comprendre aux Français le fonctionnement des SCPI, nous avons réalisé une vidéo explicative sur les SCPI de rendement avec la participation de Julien Lepers. »

Les investisseurs ont compris que les SCPI pouvaient devenir la pierre angulaire de leur patrimoine offrant d'attrayantes perspectives sur le long terme. Le choix des SCPI étant très vaste, mieux vaut donc se faire conseiller par des professionnels dont c'est l'unique métier tout en adoptant une solution multi-SCPI comme par exemple la plateforme internet La Centrale des SCPI.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.