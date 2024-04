Quels sont les avantages de la voiture électrique ?

Un avantage financier indéniable

En choisissant une voiture électrique, comme la Megane E-tech 100% électrique de chez Renault par exemple, le coût d'utilisation sera considérablement réduit. Plus besoin d'avoir recours aux hydrocarbures pour rouler, la recharge s'effectue directement depuis une simple prise de courant domestique. Bien évidemment, vous pourriez aller plus loin en procédant à l'installation d'une borne directement sur votre domicile. En comparant le coût d'utilisation d'une voiture thermique à celui d'une voiture électrique, la différence est particulièrement importante.

Pour vous en convaincre, nous allons utiliser l'exemple d'un conducteur parcourant 20 000 km chaque année. Avec une consommation électrique moyenne de 14,5 kWh / 100 km avec 0,15 centime du kilowattheure, le budget annuel avoisine les 435 €. Une voiture diesel affichant une consommation moyenne de 6L/100 km avec un prix du litre de 1.80 euro implique un budget annuel de 2 160 euros.

Une fiabilité au rendez-vous

Au-delà de l'usure classique de certains éléments comme les freins et les pneumatiques, les voitures électriques sont beaucoup plus fiables et elles nécessitent beaucoup moins d'interventions sur les pièces mécaniques. De ce fait, les pannes sont beaucoup moins fréquentes, une bonne nouvelle pour éviter de connaître le moindre déséquilibre dans votre trésorerie. De plus, vous n'avez pas besoin d'attendre un préchauffage, le moteur électrique fait preuve d'une réactivité immédiate au moment du démarrage.

Appréciez le confort de la voiture électrique

Les voitures thermiques ne sont pas vraiment silencieuses et lorsque vous optez pour une motorisation puissante, le rugissement du moteur peut être un désagrément. Une situation que vous n'aurez pas en choisissant une voiture électrique. Résultat, la conduite devient beaucoup plus agréable et surtout beaucoup moins fatigante lorsque vous devez parcourir des distances importantes. Une fois confortablement installé à la place du conducteur, vous vivez une expérience nouvelle avec un environnement sonore des plus agréables.

Ce même avantage est également palpable pour les autres automobilistes et les autres usagers. La pollution sonore est une réalité, notamment dans les grandes agglomérations. C'est une source de désagréments suscitant de nombreuses interrogations, mais pouvant grandement être limités en optant pour un véhicule électrique.

L'aspect écologique

Comment ne pas évoquer l'impact environnemental des voitures électriques ? Vous circulez à bord d'un véhicule qui n'émet pas de gaz à effet de serre ni de polluants atmosphériques. Pour aller plus loin dans votre démarche, vous pourriez également privilégier des sources renouvelables dans le but de recharger la batterie. C'est une manière de révolutionner le transport individuel en optant pour une conduite écologique et neutre.

Vous n'êtes pas sans savoir que le domaine des transports reste une préoccupation en matière de pollution environnementale à cause du rejet des gaz à effet de serre. En optant pour un véhicule électrique, vous mettez en avant l'aspect écologique en réduisant votre impact environnemental et en participant à l'amélioration de la qualité de l'atmosphère. N'ayez aucune crainte concernant les batteries, car la nouvelle génération se veut recyclable.

Vous n'avez plus de barrières pour circuler

Le dernier avantage concerne la libre circulation des véhicules. En effet, de plus en plus d'agglomérations mettent en place des ZFE, c'est-à-dire des Zones à Faibles Émissions. Si vous ne disposez pas d'une voiture propre, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir vous rendre dans une zone précise. C'est une manière de faire la chasse aux voitures polluantes, c'est-à-dire aux véhicules thermiques.

Rassurez-vous, en choisissant un véhicule électrique, ce dernier n'est pas concerné par l'émission des particules. Vous êtes donc autorisé à circuler librement dans ces zones spécifiques. Même si ces mesures peuvent être controversées, elles encouragent la mobilité durable en valorisant la qualité de l'air.

Qu'attendez-vous pour passer à l'électrique ?

Si vous êtes convaincu par les nombreux avantages d'un véhicule électrique, n'hésitez pas une seconde et rendez-vous chez un concessionnaire spécialisé pour découvrir les offres existantes. Pas de précipitation, prenez le temps de la comparaison et surtout de prendre en considération vos besoins. De cette manière, vous serez l'heureux propriétaire d'un véhicule électrique en totale adéquation avec vos attentes.