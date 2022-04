Quels sont les meilleurs placements immobiliers du moment ?

Pourquoi l'achat de SCPI de rendement est-il un placement immobilier hors-pair ?

Placer son argent en SCPI de rendement conduit à devenir propriétaire d'actifs mutualisés (bureaux, commerces, locaux d'activités, entrepôts, immobilier en lien avec la santé et l'éducation, immobilier résidentiel...) à la fois en France mais aussi en Europe (zone euro et reste du continent).

La gestion des SCPI est effectuée par des sociétés de gestion spécialisées qui les ont créées. Il est possible de se constituer un portefeuille SCPI pour quelques milliers d'euros. Les SCPI peuvent être acquises à la fois au comptant, à crédit ou en démembrement temporaire de propriété. Investir en SCPI rapporte puisque les meilleures SCPI délivrent une performance annuelle autour de 6 % nets.

« Placer son argent en SCPI offre à la fois de la diversité, de la sécurité, et du rendement. C'est ce qui plaît aux investisseurs de tous âges » commente Gregorie Moulinier, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI.

Pourquoi faut-il très raisonnablement investir en crowdfunding immobilier ?

Comme indiqué par Gregorie Moulinier, il est possible de perdre l'intégralité du montant de son investissement immobilier avec le crowdfunding immobilier. Il s'agit bien sûr d'un cas extrême mais celui-ci s'est déjà produit et se reproduira certainement.

Placer son argent en crowdfunding immobilier revient, dans la plupart des cas, à faire confiance à un promoteur immobilier. La construction d'immeubles revêt de nombreux aléas, notamment des surcoûts non-prévus, des risques de défaillances de sous-traitants, des problèmes juridiques...

Il est donc fondamental de ne placer que des petits montants en crowdfunding immobilier et de surtout diversifier au maximum ses fonds. Pour rappel, il n'est pas possible d'investir en crowdfunding immobilier à crédit et encore moins en démembrement temporaire de propriété. Les taux offerts sur les projets de crowdfunding immobilier oscillent généralement entre 7 % et 10 % nets. C'est davantage que la performances des SCPI de rendement mais c'est aussi beaucoup plus risqué.

Que penser de la colocation étudiante haut de gamme ?

Nous sommes ici dans une niche immobilière. La colocation étudiante, c'est-à-dire le logement de jeunes près des écoles de commerces, des écoles d'ingénieurs ou à proximité de campus nécessite du temps. En effet, les étudiants ne le sont que pour un temps déterminé ce qui induit des changements de locataires fréquents.

Investir dans une colocation étudiante haut de gamme est plus rentable que de louer à un seul locataire, fût-il étudiant, mais est particulièrement chronophage. En outre, elle ne peut être réalisée que dans les villes étudiantes qui ne représente pas la majorité du territoire. Enfin, acheter un appartement afin de le transformer en colocation étudiante haut de gamme ne permet pas de mutualiser son patrimoine immobilier, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on investit en SCPI de rendement.

L'absence de mutualisation précitée empêche également d'acheter en dehors de nos frontières. Elle empêche surtout d'investir dans des murs de commerces, en immobilier logistique, mais aussi en immobilier de la santé qui sont des placements d'avenir.

Quel bilan tirer de ce rapide tour d'horizon sur les meilleurs placements immobiliers du moment ?

Il va de soi que les SCPI de rendement sont le meilleur placement immobilier du moment. Les SCPI rapportent certes théoriquement moins que le crowdfunding immobilier mais elles sont plus diversifiées, plus souples et plus résilientes. Placer son argent en SCPI de rendement permet de dormir sereinement et de ne pas se demander si le promoteur dans lequel on a placé son argent va faire subitement faillite.

S'agissant de la colocation étudiante haut de gamme, ce marché de niche nécessite un suivi au jour le jour de son investissement immobilier avec une fiscalité pénalisante. Ce n'est pas le cas des SCPI puisque les dividendes versés grâce aux loyers des immeubles situés en dehors de la France ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Où faut-il acheter ses SCPI de rendement ?

Afin d'être sûr de son choix de SCPI de rendement, il faut faire confiance à des spécialistes des SCPI, c'est-à-dire à des professionnels des SCPI qui les distribuent toutes en totale indépendance et qui font ce métier depuis de nombreuses années.

Pour Théo Daromman, manager au sein de La Centrale des SCPI : « Nous ne travaillons pas avec des promoteurs immobiliers mais avec des sociétés de gestion avec lesquelles nous avons tissé des liens étroits au cours des dix dernières années. Nous ne faisons que ce métier qui consiste à trouver pour nos clients, à la fois les meilleures SCPI, mais également, le cas échéant, le meilleur crédit SCPI. »

Avec la hausse de l'inflation, acheter de l'immobilier est hautement préférable à placer son argent sur un contrat d'assurance-vie en fonds euros. Cependant, au regard des nombreuses formes d'investissement en immobilier, il convient de prendre ses précautions. Investir en SCPI de rendement est actuellement le meilleur moyen de ne pas se tromper pour placer son argent en immobilier.

Toutefois, pour parfaire son portefeuille SCPI en mixant les meilleures SCPI, il faut se renseigner auprès de spécialistes, le premier comparateur SCPI du marché.

Comme en Bourse, le meilleur placement immobilier est le plus diversifié. Parce qu'il est difficile de faire plus diversifié que les SCPI de rendement, ces produits d'épargne doivent constituer l'ossature d'un patrimoine immobilier digne de ce nom. Aussi, pourquoi ne pas faire comme plus d'un million de Français ?

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.