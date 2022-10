SCPI à crédit : pourquoi investir malgré la hausse des taux

Un investissement idéal pour maximiser sa capacité d'épargne

Les chiffres ne mentent pas, les taux de crédit immobilier ont sensiblement augmenté depuis quelques mois. Sous la pression de l'inflation et de la remontée des taux obligataires, il devient donc plus difficile de financer un investissement immobilier.

Difficile, mais pas impossible, comme nous l'explique Benoît Yerle, conseiller en gestion de patrimoine pour Portail-SCPI.fr, la plateforme de référence en SCPI : "Malgré le durcissement des conditions d'emprunt dont pâtissent les acheteurs de biens immobiliers, le financement de parts de SCPI à crédit reste possible. Ces dernières semaines, nous avons pu monter de nombreux dossiers pour nos clients afin de leur permettre d'investir dans les SCPI de leur choix."

De fait, acheter des parts de Sociétés civiles de placement immobilier à l'aide d'un crédit reste un des meilleurs placements patrimoniaux à envisager quand on a une capacité d'épargne mensuelle. En dépit du relèvement des taux d'emprunt, il s'agit d'une opération potentiellement très rentable, comme vous pouvez le voir en utilisant gratuitement et sans engagement le Simulateur SCPI de Portail-SCPI.fr.

L'intérêt de ce placement repose en grande partie sur l'effet de levier du crédit. "Grâce à votre emprunt, et donc à l'argent de la banque, vous devenez propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 100 000 ou 200 000 €, par exemple. Et vous allez pouvoir rembourser une grande partie des mensualités grâce aux loyers versés par les SCPI", détaille notre expert. De plus, votre investissement vous permet également de bénéficier de la déductibilité des intérêts d'emprunt.

A l'issue du remboursement du crédit, qui peut s'envisager par anticipation, vous êtes libéré du paiement des mensualités. Ce qui signifie que l'intégralité des revenus locatifs vous revient si vous conservez vos parts. Et puisqu'ils sont tirés d'un patrimoine immobilier de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, il s'avèrent particulièrement élevés. Idéal, donc, pour percevoir des revenus complémentaires conséquents, notamment en vue de la préparation de la retraite.

C'est d'autant plus vrai que la SCPI constitue un placement "tranquille" en termes de gestion, comparé à un investissement locatif. "Nos clients apprécient de pouvoir investir dans la pierre sans avoir à gérer la location ou les travaux, puisque tout est pris en charge par la société de gestion. Ils n'ont qu'à percevoir les revenus locatifs, qui sont historiquement réguliers et stables", explique Benoît Yerle.

Un exemple de la rentabilité de la SCPI à crédit, avec les taux actuels

Pour bien illustrer le potentiel et l'intérêt d'un investissement en SCPI à crédit, prenons un exemple. Celui-ci démontre la rentabilité que peut atteindre ce placement, même avec un taux d'emprunt revu à la hausse, au prix d'un effort d'épargne de moins de 200 € par mois.

Avec le portefeuille de SCPI présenté ci-dessus, le rendement moyen du placement (non garanti) est estimé à 5,20 % par an.

Après 12 ans, notre investisseur choisit de revendre ses parts et de rembourser le crédit par anticipation. Il percevrait alors près de 149 000 €, d'après les projections des experts de Portail-SCPI.fr. A cette échéance, il lui resterait environ 96 600 € à rembourser par anticipation sur son crédit. Il dégagerait ainsi un capital disponible de plus de 52 000 €.

Le taux de rendement interne (TRI) de l'investissement ressort à 10,35 %.

Des taux de crédit en hausse, mais plus attractifs que ceux de demain

En définitive, la hausse des taux de crédit n'enlève rien à l'intérêt d'un achat de parts de SCPI à crédit. Pour autant, certains pourraient être tentés de patienter un peu, afin de pouvoir emprunter à un taux plus faible.

Malheureusement, rien ne semble indiquer que les taux de crédit devraient baisser à moyen terme. Au contraire, compte tenu du contexte inflationniste et du durcissement accéléré de la politique monétaire européenne, il y a fort à parier que les taux seront plus élevés dans 6 mois ou dans un an.

"L'augmentation des taux qui s'est matérialisée cette année n'a pas vocation à prendre fin rapidement. Heureusement, les taux actuels permettent encore d'investir dans de bonnes conditions en SCPI, au regard de la rentabilité de l'opération. A condition toutefois de pouvoir choisir librement les meilleures SCPI du marché, sans être contraint par l'offre "maison" d'une banque traditionnelle", ajoute Benoît Yerle.

