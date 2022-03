Travail d'équipe en distanciel : ces plateformes qui l'optimisent

Faire face aux nouveaux défis

Les brusques et successives injonctions au télétravail ont durablement modifié les rapports à l'emploi et à la culture d'entreprise, mais aussi les relations entre patrons, associés, salariés et freelances. Entre présentiel et distanciel, le travail hybride est devenu la norme et concerne aujourd'hui 38 % des employés d'après le baromètre annuel de Malakoff Humanis présenté en février dernier.

Des transformations irréversibles qui favorisent à la fois l'identité et l'appartenance de chacun à des lieux et communautés pluriels, avec toute la richesse et le risque d'éparpillement que cela implique. Les liens recréés et démultipliés par les réseaux sociaux et la visioconférence ont trouvé leur continuum et leur unicité dans l'émergence de plateformes nouvelles aux potentialités élevées.

Travailler en parfaite intelligence

Présentée comme une plateforme d'ateliers collaboratifs et hybrides, Klaxoon constitue un espace de travail numérique complet, cohérent et évolutif. Son fondateur, Matthieu Beucher, ingénieur spécialisé en Intelligence artificielle (IA) a compris, dès la création de sa start-up et son entrée dans le Next40, l'intérêt de relier intelligence collective, autonomie et interactivité. Ses partenaires également, clients et investisseurs toujours plus nombreux et renommés depuis 2014. Des particuliers et entreprises membres du CAC 40 qui contribuent depuis à enrichir la plateforme.

Klaxoon offre la possibilité de travailler dans un même espace connecté, de façon synchrone ou asynchrone, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Chaque participant peut ainsi préparer, rejoindre et coanimer la séance de brainstorming, de team-building, ou le projet en cours de manière proactive et réactive. Une base de données importante dotée de templates permet d'organiser les idées selon les principes du mindmapping sur un tableau blanc, simple et bien pensé, qui concentre tout l'esprit de la plateforme et invite celui de l'équipe à s'exprimer efficacement.

Praticité et efficience, fluidité et adaptabilité : telles sont les qualités qui caractérisent cette suite d'outils conçue sur mesure pour chaque membre de l'équipe. En évoluant au plus près des besoins de l'entreprise grâce à une connaissance pointue des processus et des enjeux d'un collectif, Klaxoon transpose au numérique l'ergonomie du poste de travail physique, fondamentale lorsque l'on exerce à l'extérieur. Son interface responsive, née par feed-back de l'expérience utilisateur (XI et UX) propose un cadre multisupport attractif, simple d'accès et très intuitif.

Des plateformes qui s'optimisent aussi

Au fil des ans, des expériences et avancées, Klaxoon a su s'adapter, anticiper et révolutionner le travail d'équipe. En télétravail comme en déplacement, la plateforme constitue une boîte à outils complète, dédiée et dévouée à son optimisation en distanciel. Une solution d'une grande technicité qui, en conjuguant lien et performance est parvenue, sous des dehors ludiques et conviviaux, se montrer et se rendre indispensable. De Rennes à Boston, la plateforme est présente dans plus de 120 pays et a séduit à ce jour plus de 5000 structures entrepreneuriales et associatives.

Lancée le 16 mars 2022, la Workshop Platform Engage Edition représente la plus haute mise à jour technologique depuis la création de Klaxoon. Elle intègre une nouvelle interface plus interactive et plus dynamique dotée d'outils de synchronisation et de partage plus poussés. Timer, transfert de droits, export et archivage : plus d'une centaine de fonctionnalités ont déjà été testées et approuvées par de nombreux utilisateurs qui ont pu optimiser, maximiser et valoriser leur engagement et leur efficacité au sein de leur équipe pour la faire avancer au rythme de projets communs.