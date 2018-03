Pour un Grand Paris mixte, dynamique et inclusif

Le Grand Paris est un formidable projet de développement à la fois, comme le rappelle l'article premier de la loi du Grand Paris « un projet urbain, social et économique d'intérêt national ».

Par son ampleur, son intention et ses innovations, le Grand Paris suscite un intérêt très fort à travers le monde. Il est ainsi l'occasion de montrer le visage d'une France qui ose, qui entreprend, qui a confiance dans ses atouts. Vitrine de nos talents, le Grand Paris doit être exemplaire et il est déterminant à ce titre que le visage que nous montrons soit aussi un visage féminin.

Dans la conception et la réalisation de cette ambition collective, les femmes jouent un rôle actif. Qu'elles soient dirigeantes d'entreprises, directrice d'établissement public, responsable de chantier, architecte, urbaniste, ingénieure, élues... dans tous les domaines concernés par le Grand Paris, les femmes s'engagent et font progresser cet immense projet.

Le Cercle de Femmes du Grand Paris, constitué de femmes de divers horizons répond à cette ambition de conjuguer la réussite du Grand Paris au féminin. Les Femmes du Grand Paris ont pour point commun d'être décisionnaires, dynamiques et innovantes et à même de porter les valeurs d'attractivité de notre Région Capitale et de donner un visage féminin à cette ambition. Par la diversité de leurs parcours et la richesse de leurs engagements, elles incarnent idéalement la dynamique de notre territoire aujourd'hui.

Ce Grand Paris au féminin mérite d'être davantage porté et valorisé auprès des interlocuteurs internationaux. La visibilité de ce chantier exceptionnel nous impose collectivement d'être exemplaires dans sa réalisation.Au premier rang de cette exemplarité figure la reconnaissance et la mise en avant du rôle déterminant des femmes dans ce projet. Le visage du Grand Paris mixte, dynamique et inclusif, que nous voulons montrer au monde, c'est le visage des femmes qui consacrent leurs talents à sa réussite.

Partout, sur tous les continents, de nombreux projets de développement urbains se créent. Ils analysent avec intérêt ce qui est à l'œuvre dans le projet du Grand Paris. A la fois dans son intention, dans ses innovations techniques et industrielles, mais aussi dans la reconnaissance de la mixité que nous saurons, tous ensemble, porter et défendre avec fierté.

En cette journée internationale des droits des femmes, le Cercle des Femmes du Grand Paris réaffirme son engagement à promouvoir le talent des femmes qui réalisent la ville-monde de l'avenir.