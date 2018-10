Wo’Mixcity, le marathon de l’innovation au féminin débarque à Paris

Fort de sa première saison lancée à Toulouse en septembre 2017, Wo'Mixcity poursuit son rythme et débarque à Paris pour 36 heures d'innovation au féminin dédiées au climat et au digital. Conçu et organisé par l'agence My Need My Solution (MNMS), cet événement a d'ores et déjà pris une place à part dans le landerneau de la transformation énergétique. Porté à bout de bras par Carole Maurage, fondatrice de MNMS et Digital Girls (le mouvement digital féminin dans les territoires), Wo'Mixcity allie tout à la fois l'ambition de construire un monde durable et mixte à celle de transmettre une place équitable et juste aux femmes. Et quand il s'agit de transmettre, Carole Maurage se pose là ! Ancienne professeure, très impliquée dans la pédagogie, la transmission des savoirs et des savoirs-êtres, la digital lady est aussi une entrepreneure née qui, en créant son agence My Need My Solution a su réunir toutes les compétences et convictions pour conseiller les entreprises et les territoires dans leur transformation. Agence d'innovation ouverte et de solutions créatives, MNMS est depuis 10 ans leader dans le secteur de l'agilité entrepreneuriale et reconnue pour être un facilitateur hors pair de la transformation. « Nous avons une responsabilité vis à vis de la planète, explique Carole Maurage, nous avons également des engagements quant au monde que nous souhaitons demain. Et clairement, la vision du monde de demain ne peut plus se faire sans celle des femmes. Depuis des siècles, l'histoire se construit sous le seul prisme des hommes. Il est grand temps de rendre le pouvoir d'agir aux femmes ! Et c'est exactement ce que Wo'Mixcity s'engage à réaliser. Et puis, encourager les femmes à créer leur startup et oser les métiers du digital fait aussi partie de nos objectifs. Et quand tout cela peut se réaliser au service du climat et de la planète, c'est encore mieux ». Il est vrai que le pourcentage des femmes travaillant dans le digital n'est, hélas, pas des plus élevé : selon les derniers chiffres du Syntec Numérique, on compte seulement 27% de femmes parmi les salariés du monde digital. Quand on sait (selon la même source) que 88% des étudiantes dans le numérique se déclarent épanouies ou très épanouies dans leurs études, pas besoin d'être stratège pour observer le décalage entre le réel et le champ des possibles.

« A considérer que dans le monde, les femmes sont les premières à être victimes du changement climatique : chaque année en Afrique, les femmes dépensent 40 milliards d'heures pour aller chercher de l'eau ; et ce temps s'allonge en raison de la raréfaction de l'eau potable », poursuit Carole Maurage. « A considérer que les femmes ont un rapport particulier avec la sauvegarde de la planète, sans doute parce qu'elles sont dotées d'un instinct de protection naturel. Et à considérer que le secteur du digital manque cruellement de femmes alors que les porteuses de projet peuvent enrichir la palette des solutions au changement climatique, il nous a semblé urgent de créer un événement mixte, porté par un leadership féminin au service de la planète ».

Femmes, climat et digital

Concrètement, Wo'Mixcity, comment ça fonctionne ? D'abord, c'est un vrai marathon de l'innovation qui dure 36 heures du vendredi soir 26 octobre au dimanche 28 octobre. Sur un rythme rapide et agile, les participant(e)s sont invité(e)s à partager, imaginer une idée, un concept, challenger un business model, designer un prototype, poser un plan d'action et pitcher leur projet devant un jury. Si vous venez seul(e), soyez certain(e) que vous trouverez un groupe de travail, et si votre groupe est déjà constitué, soit vous vous accoler à un autre, soit vous construisez illico votre projet. Le but étant d'avoir des pitchs qualitatifs, le nombre de participants est bien entendu limité. De fait, mieux vaut ne pas tarder à s'inscrire pour les intéressé(e)s. Tout le long du week-end, chaque équipe est accompagnée par des coachs et des experts thématiques. Wo'Mixcity est d'ailleurs co-construit avec des partenaires de différentes natures : acteurs publics de l'état, des territoires et de la ville ; opérateurs privés, startups, experts et citoyens engagés. Les équipes, toutes mixtes, sont dirigées par des femmes. A l'issue du marathon, trois équipes lauréates sont sélectionnées pour être accompagnées dans leur développement.

Une saison 3 prévue à Dakar

« Après le succès de la saison 1 à Toulouse, nous avons décidé de consacrer la saison 2 à la résilience climatique et la transition énergétique, raconte Carole Maurage. Cette seconde édition à Paris permettra à une quinzaine d'équipes de travailler sur trois sujets principaux : l'économie circulaire, l'autoconsommation et la qualité de l'air. Notre objectif étant de trouver des solutions durables qui soient portées par des femmes et des hommes qui ensemble ont l'ambition de changer le monde ». Un marathon de plus en plus rythmé et actif et qui verra sa troisième édition s'installer à Dakar en avril 2019. « Le Sénégal est en train de se transformer à grande vitesse. A Dakar, une véritable smart city est en train de voir le jour autour du nouvel aéroport. C'est le début d'une nouvelle ère pour le pays. C'est donc maintenant qu'il faut donner le pouvoir d'agir aux femmes. D'autant plus qu'aujourd'hui ce sont en majorité les femmes, en Afrique, qui contribuent à l'économie locale. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est aussi notre nouvel espoir : celui que la sagesse africaine alliée au dynamisme des lumières parvienne à placer l'innovation et la technologie au service de l'humain ». En attendant la troisième saison de Wo'Mixcity à Dakar et si vous souhaitez agir, vous aussi, pour un monde meilleur, participez au marathon de la créativité le temps d'un week-end et plus si constructivité ! Rendez-vous les 26,27 et 28 octobre à la Fondation EDF.

Wo'Mixcity, marathon de l'innovation au féminin du 26 au 28 octobre à la Fondation EDF 6 rue Récamier Paris 7

Inscrivez-vous à l'événement : https://www.weezevent.com/wo-mixcity-paris