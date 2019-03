Smartphone reconditionné : Matthieu Millet, président visionnaire de Remade

C'est son nouvel ami, Jean-Louis Louvel, patron de PGS, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de palettes, et autre entrepreneur normand en vue, qui est allé le tirer par la manche pour reprendre à la barre du tribunal l'ex-usine Cinram : 20.000 mètres carrés d'entrepôts flanqués d'une demeure dans le style normand idéalement placée près de l'autoroute A13 entre Rouen et Paris.

Les deux hommes, partis du bas de l'échelle, ont un parcours similaire. Cela crée des liens. L'affaire est bouclée en quelques jours, en octobre dernier. Louvel reprend les murs, lui 80 des 200 salariés avec sa filiale Mobiltron. Depuis, des dizaines de 38 tonnes retrouvent quotidiennement le chemin du riant hameau de Champenard, dans l'Eure, où l'établissement est installé. Matthieu Millet promet que les collaborateurs, restés sur le carreau, seront prioritaires si le site se développe. Ces derniers ont tout lieu de croire en son étoile.

En seulement cinq ans, l'ancien réparateur de téléviseurs est devenu le champion européen de la reconstruction des smartphones d'Apple (on ne parle pas de reconditionnement dans ses murs). Et l'un des plus gros employeurs privés de la Manche où sont...