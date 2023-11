Kyutai : Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt lancent un OpenAI à la française

La France a enfin son OpenAI. Trois milliardaires - Xavier Niel, président d'Iliad, Rodolphe Saadé, président de CMA CGM [propriétaire de La Tribune, Ndlr] et Eric Schmidt, ancien PDG de Google - ont lancé ce vendredi un laboratoire de recherche de pointe en intelligence artificielle, à but non lucratif et entièrement financé par le secteur privé. Son nom ? Kyutai, pour « sphère » en japonais. Mais aussi, et difficile d'y voir un hasard, pour « cute AI » (« jolie IA », en anglais).

Présentée en grande pompe à Station F, le vaisseau amiral de la French Tech fondé par Xavier Niel en 2017, en présence des trois hommes d'affaires, la structure se lance avec près de 300 millions d'euros de dotation, dont 100 millions d'euros d'Iliad, 100 millions d'euros de CMA CGM, et près de 100 millions d'euros de la fondation d'Eric Schmidt avec d'autres investisseurs. De quoi alimenter son fonctionnement pendant « au moins quatre ans », dixit l'hôte des lieux. A l'instar d'OpenAI avant son changement de structure en 2019, Kyutai publiera tous ses travaux de recherche en « open science », c'est-à-dire en accès libre et gratuit. Les fondateurs du laboratoire espèrent en faire une plaque-tournante de l'écosystème français, capable de garder ou faire revenir les meilleurs chercheurs tricolores, et pourquoi pas européens et mondiaux.

Une équipe de recherche issue des Gafam

Les chercheurs de Kyutai se pencheront sur la création de très grands modèles multimodaux capables de générer du texte, du son et des images, ainsi que sur la création des algorithmes nécessaires à l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité des IA. Pour entraîner leurs intelligences artificielles, ils auront un accès privilégié au supercalculateur de Scaleway (filiale du groupe Iliad) -le plus gros de l'écosystème privé en Europe-, doté des processeurs derniers cris de Nvidia incontournables pour la recherche avancée.

Situé à Paris, le laboratoire se lance avec une équipe de six pointures du secteur, composée de trois anciens de Fair Paris (le laboratoire de recherche en IA de Facebook) - Alexandre Défossez, Edouard Grave et Hervé Jégou -, de deux anciens de Google DeepMind - Laurent Mazaré et Neil Zeghidour -, et de Patrick Pérez, qui était précédemment directeur de l'IA chez Valeo. Ce dernier prend la casquette de directeur général de Kyutai, avec pour mission de recruter d'autres chercheurs expérimentés, et d'accueillir les étudiants des meilleures formations françaises et européennes pour leurs stages, doctorats et post-doctorats.

Pour accompagner cette équipe prestigieuse, Kyutai s'est dotée d'un conseil scientifique auquel siègeront trois figures mondiales de l'IA : la Sud-Coréenne Yejin Choi, directrice de recherche à l'Allen Institute for AI (AI2) ; l'Allemand Bernhard Schölkopf, directeur de recherche au Max Planck Institute ; et enfin le Français Yann Le Cun, directeur de l'IA du groupe Meta, reconnu comme un des pères de l'apprentissage profond.

Pas de virage commercial à l'horizon

Kyutai se veut non lucratif, exactement OpenAI et DeepMind à leurs débuts. Mais le premier a changé de structure en 2019, en même temps que le premier investissement de Microsoft. Le second a été racheté par Google en 2014 et est désormais fusionné avec le reste des équipes du groupe. Autrement dit, le modèle du laboratoire de recherche ouvert à but non lucratif a du plomb dans l'aile. Il faut dire qu'une telle structure coûte cher. Pour commencer, elle nécessite d'importantes capacités de calculs. Il faut aussi pouvoir recruter les meilleurs spécialistes, qui croulent sous les propositions d'emplois.

Mais Kyutai avance des solutions à ces deux enjeux. Pour ce qui est de l'infrastructure informatique, Scaleway facturera seulement le coût d'opération de son supercalculateur. Quant au recrutement des chercheurs, Xavier Niel précise à La Tribune que Kyutai pourra s'aligner sur les meilleurs standards du marché. Les milliardaires versent donc d'importantes sommes d'argent dans une initiative sans finalité commerciale. Une pure philanthropie ? Pas seulement.

« Kyutai s'inscrit dans le même cadre que Station F ou l'École 42. Il répond à une volonté collective d'aider à l'émergence d'un secteur entier en France. Car nous pensons que ce dernier va aider à créer de la valeur pour le pays. Mais aussi, sa présence dans l'écosystème de l'IA nous permettra d'identifier des talents, de détecter en amont les sujets de recherche et de devenir un interlocuteur privilégié pour les startups en création, dans lesquelles nous pourrons décider d'investir », explique à La Tribune Xavier Niel.

Un point confirmé par Séverine Grégoire, directrice de la division IA du Groupe CMA CGM : « Nous allons bénéficier de leurs travaux de recherche au même titre que tout le monde grâce à l'approche en science ouverte, et nous serons les premiers pour appliquer les résultats de la recherche s'ils s'appliquent à nos cas d'usage. Mais nous savons aussi que le laboratoire va créer de l'émulation, et nous permettre de tisser des liens avec les chercheurs, qui pour certains créeront des startups ».

Au-delà des déclarations d'intentions, le statut juridique de Kyutai le protégera quoi qu'il arrive d'un virage commercial, puisque le changement de stratégie opéré par OpenAI est tout simplement impossible en France. Reste que pour garder ses ambitions au-delà des quatre années provisionnées par la dotation initiale, le laboratoire devra trouver des financements. Et d'après Xavier Niel, ce ne devrait pas être trop compliqué : de premières sociétés auraient déjà manifesté oralement leur intérêt pour le projet.