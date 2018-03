L'écosystème européen des startups des données personnelles en une carte

2018 sera indéniablement l'année des données personnelles en Europe. Le 25 mai prochain, le fameux RGPD (Règlement européen sur la protection des données) entrera en vigueur dans les 28 pays membres. L'ampleur inédite des sanctions (jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial) forcera enfin toutes les entreprises françaises, européennes et internationales qui traitent des données de citoyens européens, à entrer dans les clous pour une utilisation stricte et transparente des données personnelles. De quoi permettre aux citoyens de retrouver un certain contrôle sur leurs data disséminées partout sur le web, et sur lesquelles capitalisent de nombreuses entreprises dans la plus grande opacité.

Le RGPD est aussi une opportunité stratégique pour l'Europe, qui se retrouve en pointe au niveau mondial sur la question. De fait, tout un tas de startups investissent le business des données personnelles. Elles apportent des solutions concrètes et originales dans des domaines variés comme l'authentification et l'identification client, les communications sécurisées, la gestion et la monétisation des données et de l'identité digitale, le cloud personnel, la blockchain ou la recherche Internet éthique.

Les 100 startups les plus prometteuses dans une cartographie inédite

Certaines de ces pépites s'illustrent déjà, comme les français Qwant (moteur de recherche alternatif) et Novathings (cloud personnel), l'allemand AdblockPlus (bloqueur de publicité) ou le suisse ZenMate (chiffrement des communications). Beaucoup d'autres restent sous le radar. C'est pour leur permettre d'éclore, d'attirer l'attention des investisseurs et de se fédérer en véritable écosystème européen, que le fonds de capital-risque français XAnge Private Equity a mis au point la première cartographie européenne des startups des données personnelles.

Ces 100 pépites, fruit d'un travail de veille et d'identification dirigé par Nicolas Rose (partner chez XAnge), sont réparties sur l'ensemble du continent européen. Parmi elles, 32 sont britanniques, 30 françaises, 13 allemandes, et les autres viennent du Benelux, des pays nordiques, de l'Italie, de la Suisse ou encore de l'Espagne et d'Israël, pourtant pas membre de l'UE mais souvent rattaché à la zone Europe.

Elles sont réparties en sept sous-secteurs, illustrant "la diversité" de la scène tech européenne autour de la question des données personnelles:

Authentification et identification client (KYC pour "know your consumer")

Communications sécurisées

Personal data management (management personnel des données)

Outils de conformité RGPD

Cloud personnel

Recherche sur Internet

Blockchain

"Nous voulons attirer l'attention sur le vrai boom en Europe des startups spécialisées dans la gestion des données personnelles, un secteur qui devient stratégique. Qwant ou AdBlockPlus tracent la voie, mais il y a d'autres futurs géants à trouver et à aider, des rapprochements à imaginer entre les startups, et tout un écosystème autour du personal data management à faire grandir", indique Nicolas Rose.

Pour XAnge, cette cartographie est aussi l'occasion de se positionner comme un acteur référent sur cette tendance de fond, lui qui n'investit actuellement que dans "une petite poignée" des startups citées dans ce Top 100. Le fonds est spécialisé dans l'investissement en early stage (amorçage et Série A essentiellement) dans les pépites françaises et européennes.

__________

Voici la liste des startups, par catégorie:

Authentification et identification client (31)

inWebo Technologies, IDEMIA, Eldim, Human recognition, Sync, Uniris, Gravity, Zenypass, KeeX (France) ; Belgian Mobile ID (Belgique) ; Blockchain Helix, Ascribe, 4stop (Allemagne) ; IcarVision (Espagne) ; Secret Double Octopus (Israël), Synacts (Pays-Bas), Onfido, The ID Co., Passfort, Veridu, MyDocSafe, Garlik, Sonalytic, MyPinPad, Authentiq, Safelogin, Trust ID, Yobicash, Nettoken, Sedicii, Yoti (Royaume-Uni)

Communications sécurisées (21)

Twinlife, Lockemail, Mailinblack, Le-VPN, Obvee.io (France) ; Kullo, Tutanova (Allemagne) ; Herm'io, Mailfence, Posteo (Belgique) ; ZenMate, Zivver, Signal, Wire, Privately, ProtonMail (Suisse) ; Places by Ansamb (Finlande) ; Clever Phone (Pays-Bas) ; Shellfire, Ikise, Telegram Messenger (Royaume-Uni)

Personnal data management (19)

Aevatar, Onecub, Pryv.io, Chekk (France) ; Aztrix (Belgique) ; Mydek, Healthbank (Suisse) ; Privatar, Jolocom (Allemagne), Eliminalia UK, Blockcerts, Digime, Citizen, MyGravity, Verimuchme, 10Duke, Citizenme, People.io, Me And My ID (Royaume-Uni)

Outils Rgpd (9)

BMI System, Odaseva, Magush (France) ; Ukey1, D-ID, Wirewheel.io, Trusthub (Royaume-Uni) ; ConsentEye (Espagne) ; Bigid.com (Israël)

Cloud Personnel (4)

Novathings, Lima, Cozy Cloud (France) ; Daplie (Royaume-Uni)

Recherche sur Internet (10)

Qwant, Lilo (France) ; AdBlockPlus, The Good Data, Ecosia, Metager, Cliqz.com (Allemagne) ; Adguard (Chypre) ; Ixquick (Pays-Bas) ; Oscobo (Royaume-Uni)

Blockchain (6)

Edgewhere, Woleet, Utocat, Chrystalchain (France) ; Danube Tech (Autriche) ; MatchUpBox (République tchèque)