Construction : l'imprimeur 3D XtreeE vise 50 usines en 2025

Des récifs pour la biodiversité sous-marine, des arbres à chauves-souris au milieu des vignes pour qu'elles viennent manger les insectes en lieu et place des pesticides, des abris pour antennes téléphoniques dans des zones exposées à des vents violents ou encore du mobilier urbain. Dans une petite usine aux portes de Paris, l'imprimeur 3D XtreeE dispose d'un catalogue de trente applications différentes, prêtes à sortir de son robot. Ce jour-là, le bras de la machine mélange des adjuvants dans un malaxeur pour retarder la prise du béton. Soudain, la matière est pompée vers la tête, avant d'être livrée couche par couche sur un support.

« Dans le monde, le béton, c'est trois tonnes par personne et par an. On va être 2,5 milliards de plus en 2050, autant dire qu'on n'est pas près d'arrêter la consommation, relève Alain Guillen, co-fondateur et directeur général de la jeune pousse. Il nous faut donc réfléchir au bon matériau au bon endroit pour nous inscrire dans la nécessaire transition écologique. »