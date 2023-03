Medtech : Blood’up, ce bracelet qui sécurise la prise de sang artérielle

Tous les infirmiers le savent. Prélever du sang dans une artère n'est pas donné à tout le monde. Contrairement aux veines bien visibles, ces vaisseaux sanguins qui irriguent les muscles sont profondément enfoncées sous la peau et difficiles à détecter.

Résultat, ce geste médical anodin, réalisé de façon routinière dans tous les hôpitaux du monde, échoue régulièrement à la première tentative, entraînant des douleurs et hématomes chez les patients. Une startup installée à Caen pourrait bien avoir trouvé le remède. Sa solution se présente sous la forme d'un curieux petit bracelet qui se fixe à l'avant du poignet.

Un examen indispensable

Baptisé Blood'up, il est surmonté d'un projecteur laser qui pointe précisément la zone à piquer grâce à un algorithme qui triangule les données de trois capteurs. Ceux-ci mesurent simultanément la température, le bruit et le flux de l'artère radiale pour repérer son emplacement.

« L'opération réussit dans 97% des cas, alors qu'elle échoue dans un cas sur trois avec les méthodes classiques au point que beaucoup d'infirmiers ou d'internes en médecine refusent de la pratiquer », explique la co-fondatrice d'Arterya (11 salariés), ingénieure de formation.

Le problème qu'évoque Lucile Derly s'est d'ailleurs révélé criant lors de la crise Covid. Cet examen dit de « gazométrie artérielle », généralement réalisé en milieu hospitalier, est en effet indispensable au diagnostic et à la surveillance des insuffisances respiratoires.

Lancement commercial en 2025

Breveté, le Blood'up va faire l'objet d'essais cliniques dans trois hôpitaux français à partir du mois de mai. L'entreprise Arterya, qui s'est associée avec le fabricant d'équipements électroniques Einea basé à Eu en Seine-Maritime (groupe Selha), table sur une industrialisation en 2024. La mise sur le marché devrait intervenir l'année suivante, d'abord en France puis aux Etats-Unis.

Le dispositif devrait coûter « quelques milliers d'euros », indique sa conceptrice. Pour ce prix, elle promet aux acquéreurs un meilleur confort pour les patients, ainsi que des économies substantielles, de l'ordre de 18.000 euros par an et par hôpital. « Les échecs de prélèvements coûtent très cher en matériel et en temps aux établissements. Pour chacun, la perte représente en moyenne cinq mois de temps plein d'une infirmière», souligne-t-elle.

Arterya veut lever des fonds

Promue récemment le magazine Forbes parmi les 30 jeunes entrepreneurs européens à suivre dans le secteur de la santé, Lucile Derly planche simultanément sur d'autres applications pour la pose de stents et de cathéters. Des opérations qui deviennent de plus en plus courantes à la faveur du vieillissement de la population.

L'entreprise cherche à lever 3 millions d'euros à cet effet. Le prix deeptech, qui lui a été remis par Dassault et Business France au dernier CES de Las Vegas, devrait l'y aider, même si « la période n'est pas très propice à la recherche d'argent », reconnaît sa dirigeante.

Selon le média spécialisé Mind Health, le nombre de levées de fonds des startups françaises de la e-santé a chuté en 2022, en particulier au dernier trimestre. Seule une petite quarantaine ont mené à bien leur tour de table, contre 67 l'année précédente. Arterya espère échapper à ce retournement de tendance. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.