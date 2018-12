Des hackers soutiennent les "Gilets jaunes" et annoncent le chaos le 8 décembre

Les "Gilets jaunes" ont trouvé un soutien qu'ils n'avaient pas forcément anticipé : celui de certains groupes de cyber-militants, ou hacktivistes, du Dark Net. Les 3 et 4 décembre dernier, les équipes de cyber-renseignement de l'entreprise américaine FireEye ont observé des attaques sur au moins cinq sites web institutionnels français : ceux de l'Urssaf, du ministère de la Justice, de l'Université Paris-Sud, de l'Université de Lorraine et de la fondation franco-américaine. La méthode utilisée était celle du déni de service distribué (DDoS), qui consiste à surcharger le trafic de connexions simultanées vers un même site pour le faire crasher et donc, le rendre inaccessible.

Des hacktivistes anti-establishment qui soutiennent les "Gilets jaunes"

Suite à la publication du communiqué de presse de FireEye, de nombreux médias ont repris l'information en attribuant les cyberattaques à "des militants Gilets jaunes". En réalité, ce n'est pas le cas. Contacté par La Tribune, David Grout, l'expert de FireEye qui a détecté les cyberattaques, explique que les auteurs sont des groupes de hackers "classiques", constitués bien avant le mouvement des "Gilets jaunes", et que les experts de FireEye suivent "depuis plusieurs mois voire plusieurs années".

"Les cyberattaques ont d'abord été revendiquées par des groupes hacktivistes anti-israéliens et pro-Erdogan. Des hackers se revendiquant des Anonymous, des hacktivistes francophones, se sont ensuite manifestés. Ce ne sont pas des 'Gilets jaunes' mais des hackers qui ont décidé de soutenir les 'Gilets jaunes' en attaquant des sites institutionnels", explique David Grout.

Les auteurs des cyberattaques ont donc décidé de prêter main forte aux "Gilets jaunes" dans la rue en menant le combat contre l'État sur le terrain numérique. Pourquoi cette solidarité ?

"Le point commun entre les hacktivistes en général et les 'Gilets jaunes', c'est leur anti-establishment. Un mouvement social de l'ampleur de celui des 'Gilets jaunes' est une occasion pour eux de frapper un grand coup", estime le cyber-analyste.

Les sites de grands groupes et de la police nationale pris pour cibles le 8 décembre ?

À tel point que de nombreuses cyberattaques pourraient avoir lieu samedi 8 décembre, le jour de la nouvelle grande mobilisation des "Gilets jaunes".

"Des groupes de hackers ont appelé la communauté des hacktivistes en général à rejoindre le mouvement et à lancer des cyberattaques massives ce jour-là pour rejoindre le combat digital et déstabiliser les institutions", précise David Grout.

Des cyber-militants qui s'annoncent comme membres du collectif des Anonymous ont effectivement posté de nombreux appels sur Twitter, Reddit, Telegram ou des IRC (Internet relay chat, des protocoles qui permettent de discuter via du texte sur Internet) pour prendre pour cible des sites web institutionnels et ceux de grandes entreprises le 8 décembre, en soutien des "Gilets jaunes". Parmi les cibles évoquées : Carrefour, Total, EDF, Orange, La Française des Jeux et surtout des sites gouvernementaux, celui de la Police nationale, et des médias comme TF1 et BFM.TV. Les raisons évoquées par les internautes qui relaient ces appels sont diverses : les médias pour leur traitement jugé mauvais des "Gilets jaunes", des entreprises comme Carrefour et Total car elles augmenteraient régulièrement leurs prix, Orange car il surveillerait les réseaux...

Mais Anonymous France nie toute implication dans les cyberattaques passées et à venir. Dans un communiqué de presse publié sur YouTube et sur son site officiel, l'organisation dément les cyberattaques tout en se détournant du mouvement des "Gilets jaunes" :

"Ce combat à l'origine louable a été détourné par des individus d'extrême-gauche et des fachos d'extrême-droite, ce que nous déplorons au vu des violences exercées", indique une voix robotisée sur la vidéo.

Pour l'heure il est difficile de déterminer comment vont opérer les hackers s'ils attaquent effectivement leurs cibles samedi 8 décembre. "Généralement il s'agit soit d'opérations DDoS donc des dénis de service en saturant les serveurs de connexions simultanées qui font planter le site, soit des tentatives de défiguration de sites en changeant les pages d'accueil par des pages de propagande", détaille l'expert.