Elon Musk reprend sa censure sur Twitter et suspend un nouveau compte de journaliste

Le rétablissement des comptes Twitter suspendus ce week-end avaient laissé penser à un apaisement de la situation. Il n'en est rien. Elon Musk a de nouveau mis hors service le compte d'une journaliste ce dimanche. Il s'agit en l'occurrence de Taylor Lorenz, qui couvre le secteur des technologies pour le Washington Post. L'excentrique multimilliardaire, propriétaire du réseau social, a argué une décision liée à la « divulgation antérieure de données personnelles ».

Justification difficile

Cette décision a été dévoilée par Taylor Lorenz sur son blog, y affirmant que « Elon Musk a suspendu (son) compte Twitter ». Interrogé par un internaute sur le réseau social, l'intéressé a répondu publiquement qu'il s'agissait d'une « suspension temporaire due à une divulgation antérieure de données personnelles par ce compte », qui « serait levée bientôt ».

Une version contredite par Taylor Lorenz, qui explique avoir posé via Twitter une question à Elon Musk, pour un article qu'elle est en train d'écrire, car elle n'arrivait pas à le joindre par les canaux traditionnels. « Mon collègue Drew Harwell, qui a également été suspendu, et moi, travaillons sur une histoire impliquant Musk et espérions obtenir des commentaires de sa part. Nous avons tenté de le joindre plusieurs fois par courriel au cours des derniers jours », détaille la journaliste.

Elle poursuit : « Lorsque je me suis connectée (à Twitter) pour voir s'il avait répondu à notre requête, j'étais suspendue. Je n'ai reçu aucune communication de la part de l'entreprise sur les raisons de ma suspension ou sur les conditions que j'ai violées. »

Des précédents qui pèsent lourd

Il pourrait s'agir d'un incident isolé mais là où le bât blesse, c'est que le patron de Twitter a déjà banni cette semaine près d'une dizaine de journalistes de grands médias américains comme le New York Times, CNN, le Washington Post ou encore The Intercept. Tous couvrent avec un regard critique les décisions et actions d'Elon Musk, qui possède et dirige la plateforme depuis fin octobre. Le compte de Mastodon, principal concurrent de Twitter, a également sauté.

Auto-proclamé défenseur absolu de la liberté d'expression, Elon Musk avait alors justifié sa décision en accusant les comptes bannis de doxxing, une pratique qui consiste à révéler publiquement des informations privées à des fins malveillantes. Ils sont jugés coupables d'avoir partagé un lien qui donne en temps réel les déplacements de son jet privé. Les données de l'écrasante majorité des vols commerciaux et privés sont, en effet, accessibles publiquement, et plusieurs sites comme FlightRadar les agrègent. Sur Twitter, le compte @ElonJet relayait automatiquement tous les déplacements du jet du milliardaire avant d'être suspendu, au prétexte de porter atteinte à la sécurité personnelle du milliardaire.

Face au tollé suscité par une telle décision, les comptes des journalistes ont été rétabli samedi. Certains d'entre eux ont néanmoins indiqué avoir été sommés d'effacer certaines publications s'ils voulaient pleinement utiliser la plateforme.