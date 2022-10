M6 souffre d’une baisse des recettes publicitaires

Le contexte économique pèse sur les investissements des annonceurs, ce qui impacte frontalement l'activité du groupe M6. Le numéro deux français du petit écran a essuyé au troisième trimestre une diminution de ses recettes publicitaires à la télévision, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 5,8% sur la période, à 290 millions d'euros, et les recettes publicitaires sur ses chaînes gratuites (M6, W9, 6ter, Gulli) ont diminué de 9,9% (184 millions d'euros).

« L'activité publicitaire a été pénalisée au 3e trimestre par l'environnement économique incertain qui impacte les investissements publicitaires de plusieurs secteurs, tels que l'alimentation-boissons et l'automobile », a précisé M6, qui note également un « effet de base défavorable » en raison de la diffusion de l'Euro de football durant l'été 2021. Le chiffre d'affaires de l'activité radiophonique (RTL, RTL2, Fun Radio) a pour sa part progressé de 3,8%, à 34,5 millions d'euros, comme les recettes des diversifications du groupe, en hausse de 14,3% à 19,8 millions d'euros, grâce à la consolidation du réseau d'agences immobilières de l'animateur Stéphane Plaza.

Baisse de la valorisation boursière

Enfin, le nombre d'entrées en salles pour les films distribués par la filiale SND a été divisé par deux par rapport au troisième trimestre 2021, marqué par la sortie de "Kaamelott: Premier volet", faisant chuter le chiffre d'affaires de l'activité production et droits audiovisuels à 15,8 millions d'euros (-30,3%). Le géant allemand des médias Bertelsmann, qui souhaitait céder sa participation majoritaire dans M6, avait finalement renoncé début octobre face à la réglementation et aux incertitudes légales pour obtenir l'autorisation de la vente de la part des différentes autorités de régulation et de la concurrence.

Le groupe M6, dont la valorisation en Bourse a chuté depuis le début de l'année de 39% à 10,7 euros l'action, cherche désormais à rebondir. Pour moins dépendre de la publicité et à l'instar de son concurrent TF1, il a annoncé mi-octobre le lancement d'une option payante pour sa plateforme de streaming, baptisée 6play max.

(avec AFP)

