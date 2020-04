Vivendi annonce détenir plus de 10% de Lagardère

Le groupe Vivendi a annoncé mardi avoir acquis 10,6% du groupe Lagardère, précisant qu'il s'agissait d'un "placement financier à long terme". Le groupe Lagardère fait face actuellement à la fronde de son actionnaire principal, le fonds d'investissement Amber Capital, qui réclame une révision complète de sa gouvernance. Une assemblée générale cruciale doit avoir lieu le 5 mai.

Amber, qui détient un peu plus de 16% du capital de Lagardère et 12% des droits de vote, réclame le départ d'Arnaud Lagardère des commandes du groupe, et le renouvellement presque entier du conseil de surveillance du groupe. Dans son communiqué assez laconique, Vivendi précise que sa participation veut être un "placement financier à long terme témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives de ce groupe français (...) qui traverse, comme beaucoup d'autres, une période difficile".

L'opération a été réalisée "à la suite de la vente de 10% des 100% du capital d'Universal Music Group (UMG) que Vivendi possède sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros", a précisé le groupe. Fondé par le père d'Arnaud Lagardère, Jean-Luc, le groupe Lagardère est aujourd'hui recentré sur l'édition (Hachette) et la distribution (Relay), et reste également la maison mère d'Europe 1 et de Paris Match.

Les autres grands actionnaires de Lagardère sont notamment le fonds souverain du Qatar, qui détient 13% des parts et 20% des droits de vote, et Arnaud Lagardère lui-même, qui détient un peu plus de 7% des actions et 10% des droits de vote. Le groupe Lagardère est structuré en société en commandite par actions, une forme d'entreprise très particulière, qui permet de contrôler une entreprise avec une faible part du capital.