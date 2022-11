Nuäg : la startup tourangelle qui veut digitaliser les comités d’entreprise

Nuäg a commencé à proposer sa solution de digitalisation auprès des Comité Sociaux et Économiques (CSE). Comme pour les instances de gouvernance, assemblée générale, conseil d'administration et de surveillance, la plate-forme couvre l'ensemble du process de ces réunions paritaires tenues mensuellement au sein des entreprises.

En amont, elle gère à la fois les convocations et les pouvoirs de vote. Le déroulement en lui-même du CSE peut être assuré en différents formats : en distanciel (par visio-conférence), en présentiel, ou en mode hybride.

Grâce à un système de bornes physiques ou dématérialisées, Nuäg restitue ensuite les votes avant de générer le procès-verbal à destination des participants. Benjamin Souloumiac, l'un des fondateurs de Nuäg et ancien consultant en stratégie chez Accenture, explique les atouts dela solution :

« Les avantages de la numérisation des organisations sont de plusieurs ordres. La limitation ou l'absence des déplacements a, en premier lieu, un impact économique et écologique positif. Les économies de papier et d'affranchissements sont en second lieu à prendre en compte. Dernier atout, enfin, le gain de temps pour la préparation, souvent fastidieuse, aval et amont. »

Obtenir le statut de tiers de confiance était une étape essentielle

C'est en faisant le constat que le vote des actionnaires des sociétés pendant les assemblées générales était régulièrement sujet à des erreurs et des contestations que Benjamin Souloumiac, Adrien Prokopowicz ainsi que Paul Stenne, décident en 2019 de prolonger l'activité de conseil de leur cabinet Nuäg, avec une plate-forme éponyme entièrement sécurisée.

La question de la validation des votes par signature électronique est centrale dans le nouvel outil numérique. Pour que la société obtienne le statut de tiers de confiance, le trio a dû se conformer à la réglementation française et aux normes européennes de certification eIDAS. Objectif, permettre une traçabilité complète du processus de vote et une intégrité totale des résultats. L'accélération du télétravail et la multiplication des réunions à distance à partir de la crise sanitaire de 2021 a validé, voire amplifié, l'intuition des fondateurs sur le bien-fondé de la digitalisation des instances de gouvernance.

Un marché concurrentiel mais encore jeune



Nuäg opère vis-à-vis de grands comptes comme HSBC, la Mutualité française, l'agence de développement économique Paris & co, ou encore La French Tech. Plusieurs fédérations comme celles de la chaussure et du bridge figurent aussi parmi les utilisateurs de la plateforme. Au plan régional, elle a également été adoptée par le Medef Touraine et le cluster de l'industrie pharmaceutique, Pole Pharma, basé à Chartres en Eure-et-Loir.

Si Nuäg ne précise pas son chiffre d'affaires prévisionnel en 2022, la société, qui emploie 10 salariés à Tours et à Paris, affirme compter 200 clients en portefeuille. Moyennant un abonnement payant et variable selon le nombre d'utilisateurs et de postes de travail, la plate-forme tourangelle vient ainsi concurrencer les startup Neovot sur le vote électronique, et Wechooz, jeune pousse déjà bien implantée sur le segment des comités sociaux d'entreprises dématérialisés. Le logiciel Easyquorum, racheté en 2021 par Wolters Kluwer France, constitue également un concurrent de premier plan pour Nuäg.

Extension vers les créneaux de l'épargne salariale et de la copropriété

La seconde levée de 1 million d'euros que les dirigeants de la startup espèrent boucler au premier semestre 2023 lui laisse entrevoir de nouvelles perspectives de développement.

Il y a un an, Nuäg avait déjà fait entrer dans son capital Val de France Angels, la structure locale du réseau national France Angels, moyennant un ticket de 400.000 euros.

Grâce au futur apport financier, la société compte investir le créneau de l'épargne salariale qui concerne plusieurs centaines de milliers de salariés en France. La digitalisation leur permettra de prendre part, en toute transparence, aux décisions stratégiques des fonds d'investissement gestionnaires de leur épargne.

Pour renforcer sa croissance, Nuäg table enfin sur le marché émergent des assemblées générales de copropriété digitalisées. Dans ce cadre, elle compte ainsi s'appuyer sur les dispositifs de simplification et de réduction des coûts de l'AG et du conseil syndical, prévus dans la loi Elan de 2018, pour accélérer leur dématérialisation.