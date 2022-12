Fibre optique : Les Sables-d’Olonne dénoncent le «fiasco» d’Orange

Le torchon brûle entre Les Sables-d'Olonne et Orange. Le maire de la cité vendéenne, Yannick Moreau, est furieux du travail de l'opérateur historique, qui a la charge d'apporter la fibre à ses administrés. Orange a pris, selon lui, beaucoup trop de retard, ce qui suscite la colère des habitants. Il y a plusieurs années, le géant français des télécoms s'est engagé à raccorder tous les particuliers et les entreprises de l'agglomération à la fibre d'ici à la fin 2022. Mais cet objectif ne sera pas tenu. « Seuls 82% des locaux sont aujourd'hui raccordables à cette technologie », peste Yannick Moreau dans des lettres envoyées à Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, et à Laure de La Raudière, la présidente de l'Arcep, le régulateur des télécoms, le 12 décembre dernier. « Environ 10.000 locaux raccordables manquent encore », râle encore le maire, fustigeant « l'attitude irresponsable et inexplicable » du leader français des télécoms dans ce « fiasco ».

Dans ses missives à Bercy et au régulateur, Yannick Moreau souhaite qu'Orange soit sanctionné « financièrement pour ne pas avoir tenu ses engagements ». Il veut aussi casser le contrat qui lie la collectivité à l'opérateur. Son objectif : « Que ce soit un acteur public vendéen », Vendée Numérique, qui finalise le déploiement de la fibre des 12.000 foyers et entreprises sablais qui n'ont toujours pas été raccordés. » Le maire entend ainsi montrer à ses administrés, très préoccupés par le sujet, qu'il est plus que jamais mobilisé. Un collectif, baptisé Fibre Les Sables d'Olonne, a même vu le jour. Celui-ci s'est fendu d'une pétition pour exiger « la fin du déploiement de la fibre optique ». « Environ 20% des rues de notre commune sont exclues du très haut débit, déplore son auteur. Or on ne vit plus sans internet aujourd'hui. » Cette pétition a récolté 1.507 signatures à ce jour.

L'Arcep va « prendre l'escargot par les cornes »

La mobilisation de la ville et de ses habitants semble porter ses fruits. D'après Yannick Moreau, l'Arcep a décidé « de prendre l'escargot par les cornes », a-t-il tweeté le 23 décembre dernier. Dans un communiqué, la mairie précise que Laure de La Raudière, la présidente du régulateur, « a contacté le maire pour lui indiquer que l'Arcep avait non seulement mis en demeure Orange de se conformer à ses obligations de déploiement de fibre optique aux Sables-d'Olonne, mais avait également ouvert une procédure destinée à sanctionner Orange pour ses manquements ».

Orange, pour sa part, estime avoir fait son travail aux Sables-d'Olonne. Délégué régional de l'opérateur pour la région Pays de la Loire, Robert Mitu précise que 45.228 logements sont raccordables. C'est-à-dire davantage que les 42.543 logements décomptés par l'Insee en 2014, sur l'agglomération. Sachant que c'est sur la base de ce référentiel, poursuit Robert Mitu, qu'Orange a passé son accord avec la collectivité il y a sept ans. Le problème est, selon le délégué régional, que Les Sables-d'Olonnes ont connu depuis une « très, très forte croissance de la démographie et du parc immobilier, de l'ordre de 30% ». « Aujourd'hui, dans nos bases techniques, nous avons recensé environ 55.000 logements », affirme-t-il, précisant qu'Orange intègre ici « des logements en construction, qui n'ont pas encore été livrés ».

Orange refuse de parler de « retard »

Cette situation exceptionnelle explique, selon Robert Mitu, le fait que l'opérateur historique n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements. A ses yeux, pas question de parler de « retard ». D'après les calculs d'Orange, le « taux de complétude » de couverture de la ville en fibre, si l'on exclut les logements en construction et ceux dont les propriétaires refusent parfois cette technologie, s'élève à 88%. Robert Mitu souligne que l'opérateur fait de son mieux, entend le ras-le-bol des habitants, et compte bien poursuivre le déploiement de la fibre.

Il n'empêche que cet argumentaire n'a guère convaincu l'Arcep. Contacté par La Tribune, le régulateur n'était pas en mesure, lundi, de nous préciser les raisons de la mise en demeure de l'opérateur historique. Depuis quelques semaines, Laure de La Raudière, sa présidente, ne manque pas une occasion de critiquer Orange et son déploiement de la fibre dans les zones dites « moyennement denses », comme Les Sables-d'Olonne. Le 22 novembre dernier, elle a tiré la sonnette d'alarme en évoquant la « baisse importante, voire inquiétante, du rythme de déploiement » dans ces territoires, qui regroupent une dizaine de millions de logements dans l'Hexagone.

D'importants désaccords avec l'Arcep

Ajoutons qu'Orange et l'Arcep ne sont pas d'accord sur la teneur des engagements de l'opérateur historique vis-à-vis des collectivités dans les zones moyennement denses. Orange considère que le nombre de logements à couvrir en fibre dans une commune a toujours été déterminé par un référentiel, celui de l'Insee au moment de la signature de la convention. L'Arcep, elle, ne l'entend pas de cette oreille. L'autorité juge qu'Orange doit apporter la fibre à tous les logements des communes qu'il s'est engagé à couvrir, quelle que soit l'évolution du parc immobilier. Les prises de becs entre le numéro un français des télécoms et le régulateur ne sont, sur ce front, pas terminées.