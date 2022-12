Télécoms : les ventes de câbles à fibre optique s’effondrent

Le grand chantier de déploiement de la fibre ralentit, et ils sont les premiers à en pâtir. Les fabricants français de câbles ont vu leur activité chuter fortement au troisième trimestre. C'est ce que révèlent, ce mercredi, les derniers chiffres du Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication (Sycabel). L'organisation déplore, dans un communiqué, « l'érosion significative des livraisons de câbles à fibre optique » au troisième trimestre. Elle souligne que ce fort « repli » est « de 16%, comparé au niveau moyen du premier trimestre ».

[Indicateur industriel du THD de 2008-1T à 2022-3T. Crédit: Sycabel]

Le Sycabel n'est pas surpris par cet effondrement des ventes. Ses chiffres, souligne-t-il, « reflètent les observations de l'Arcep », le régulateur des télécoms. Le 22 novembre dernier, Laure de La Raudière, la présidente de l'institution, a levé le voile sur un important ralentissement des déploiements de la fibre dans l'Hexagone. « Force est de constater que nous observons une baisse depuis quelques mois de l'ordre de 20% au deuxième trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021 », a-t-elle déclaré. Laure de La Raudière a notamment qualifié d'« inquiétante » la baisse du rythme de déploiement dans les zones moyennement denses et les périphéries des grandes agglomérations.

Une filière déjà pénalisée par l'inflation

L'industrie française du câble, qui fournit de la fibre optique aux Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, en fait mécaniquement les frais. Il s'agit d'un coup dur pour la filière, qui souffre déjà, comme le rappelle le Sycabel, d'un « contexte européen très inflationniste ».

Elle rappelle, au passage, son importance dans l'écosystème français des télécoms. « Produire localement est indispensable pour garantir la souveraineté numérique de la France, permettre tous les déploiements et la maintenance des réseaux, et donc assurer leur résilience », renchérit le syndicat.

Cette sortie n'a rien d'anodin. Elle intervient alors que le gouvernement a fait, justement, de la résilience des réseaux télécoms une priorité à l'heure où l'accès au numérique est considéré comme un service essentiel. Dans ce contexte, « défendre la filière française des fils et câbles pour les télécoms » doit constituer un impératif, insiste Jacques de Heere, vice-président du Sycabel et PDG d'Acome, un important fabricant de câbles à fibre optique.