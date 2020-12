Huawei perd Griezmann et voit son image écornée

Des sportifs lâchés par leurs marques et sponsors lorsqu'ils sortent du droit chemin, c'est assez courant. L'inverse n'a rien d'ordinaire. C'est pourtant ce que vient de faire Antoine Griezmann. La star française du FC Barcelone et champion du monde 2018 a annoncé, ce jeudi, qu'il ne souhaitait plus collaborer avec Huawei. Il ne souhaite plus associer davantage son image aux smartphones du groupe chinois. Pourquoi ? Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, l'attaquant des Bleus fustige les « forts soupçons selon lesquels l'entreprise Huawei aurait contribué au développement d'une 'alerte Ouïghour' grâce à un logiciel de reconnaissance faciale ». Antoine Griezmann ne se contente pas de déchirer son...