Internet : le gouvernement veut créer un « droit au très haut débit »

Aujourd'hui, disposer d'une bonne connexion Internet est devenu essentiel pour les Français. L'épidémie de Covid-19, notamment marquée par l'essor du télétravail, l'a démontré. Voilà pourquoi le gouvernement se mobilise pour que tous les Français aient accès au très haut débit à domicile. Ce mercredi, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à la Transition numérique, a annoncé la création d'un « droit au très haut débit », lors de la cérémonie des vœux de l'Arcep, le régulateur des télécoms, à Paris.

L'exécutif souhaite fixer « un niveau de service à 30 Mbit/s », a ajouté le ministre, et ce, « à un tarif abordable ». « Grâce au travail collectif, tant des opérateurs que des collectivités locales, nous sommes à même de relever cette ambition », a-t-il poursuivi. Jean-Noël Barrot fait ici référence au plan France Très haut débit. Son premier objectif est, en effet, que tous les Français soient éligibles au très haut débit (dont le seuil a toujours été fixé à au moins 30 Mbit/s), dont 80% via la fibre optique, d'ici à la fin de l'année.

La promesse industrielle sera tenue, reste à définir le « tarif abordable »

Or, on le sait déjà, cette promesse industrielle sera tenue. Ce « droit au très haut débit » vient ainsi, en quelque sorte, transformer cet essai. Tous les Français pourront, avec cette nouvelle mesure, disposer d'un Internet performant par l'intermédiaire de la fibre, ou, s'ils ne sont pas encore raccordés, via d'autres technologies - comme la 4G à usage fixe, le satellite, ou l'ADSL boosté.

Jean-Noël Barrot a annoncé qu'un projet d'arrêté, concernant ce seuil de 30 Mbit/s pour tous, sera très prochainement soumis à l'Arcep. Le régulateur devra donner son avis. Cela fait, l'exécutif devra déterminer ce fameux « tarif abordable », nous indique Bercy. L'étape d'après consistera à mettre en place un système, peut-être sous la forme d'un guichet, lequel permettra « à chaque citoyen de voir, avec son numéro de domicile, les offres Internet disponibles chez lui », nous précise-t-on.