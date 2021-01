Problèmes d’accès au téléphone fixe : le gouvernement promet un « plan d’action »

Cédric O, le secrétaire d'Etat en charge du numérique et des télécoms. (Crédits : Reuters)

Alors que de nombreux maires ruraux se plaignent qu’une partie de la population ne puisse plus utiliser leur ligne fixe, et chargent Orange, Cédric O, le secrétaire d’Etat en charge des télécoms, lance « une mission flash pour préciser ces dysfonctionnements et faire des propositions au gouvernement ».