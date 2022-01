Téléphonie dans le cloud : Aircall entre au catalogue de Deutsche Telekom

Aircall poursuit sa marche en avant. Le spécialiste français de la téléphonie dans le cloud à destination des entreprises vient de signer un deal avec Deutsche Telekom, l'opérateur historique allemand. Concrètement, ce dernier va intégrer la solution de la pépite française à son catalogue, et la proposer à ses clients entreprises. Ce « partenariat d'envergure », souligne Aircall dans un communiqué ce mercredi, doit lui permettre d'accélérer sa croissance outre-Rhin. Il symbolise, aussi, la volonté de cette « licorne » française, fondée en 2014, et qui revendique « une valorisation à plus d'un milliard de dollars », de mettre les bouchées doubles à l'international, où il réalise 85% de ses ventes.

Dans un communiqué, Deutsche Telekom se dit « ravi » de ce partenariat.

« Aujourd'hui, les entreprises utilisent de très nombreux logiciels et plateformes, précise Ulrike Volejnik, un dirigeant de l'opérateur. Ce partenariat leur offre l'innovation nécessaire pour atteindre une meilleure efficacité et une productivité améliorée. »

Une entreprise en forte croissance

A La Tribune, Jonathan Anguelov, cofondateur et COO d'Aircall, estime que cet accord pourrait lui permettre d'engranger « plusieurs dizaines de millions d'euros » de chiffre d'affaires. Son groupe ne souhaite pas lever le voile sur ses ventes. Jonathan Anguelov assure simplement qu'Aircall a réalisé une croissance de 75% l'an dernier.

Le dirigeant mise sur d'autres accords similaires, avec d'autres opérateurs télécoms, pour diffuser largement sa solution auprès des entreprises. Aircall a récemment conclu un accord avec un opérateur américain, mais il ne souhaite pas encore dire lequel. En France, le groupe discute avec Orange, SFR et Free. Mais pas avec Bouygues Telecom, qui dispose, avec Keyyo, de sa propre solution de téléphonie pour les entreprises.

Une introduction en Bourse courant 2024

Aircall fait figure d'homme pressé. En juin dernier, l'entreprise a levé 120 millions de dollars. Il s'agissait de son sixième et plus important tour de table. Sachant que l'entreprise a levé 226 millions de dollars depuis sa création, il y a huit ans. Mais les dirigeants voient déjà plus loin : ils ambitionnent d'introduire la société en Bourse courant 2024.