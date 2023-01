Une nouvelle panne chez Orange a perturbé les appels vers les services d’urgence

Deux ans après, rebelote. Orange a de nouveau été touché, ce mardi, par une panne qui a affecté les numéros d'urgence. Environ 60% des appels en France métropolitaine vers le 15, le 18 et le 112 ont été perturbés, indique l'opérateur historique à La Tribune. Il fallait, explique Orange, réitérer l'appel pour espérer joindre les services désirés. Ces dysfonctionnements concernaient les appels émis depuis des postes fixes ou des mobiles, quel que soit son opérateur. « Désormais, le problème est réglé à 100% », affirme Orange. Une enquête est en cours pour déterminer précisément d'où le problème est venu. Orange souhaite attendre ses conclusions pour communiquer à ce sujet.

Cet incident n'est pas sans rappeler la panne géante, chez ce même opérateur, qui a perturbé les numéros d'urgence en juin 2021. A l'époque, un « bug » logiciel avait été à l'origine d'un grave dysfonctionnement, qui a empêché de nombreux Français de joindre les services de secours. Le gouvernement avait estimé que trois à quatre décès étaient possiblement en lien avec cette panne.

Les critiques de l'Anssi à l'égard d'Orange

L'affaire avait fait grand bruit. Stéphane Richard, alors PDG d'Orange, avait même été invité à faire la lumière sur cet incident devant une commission de l'Assemblée nationale. L'opérateur avait, alors, pris des mesures pour que de tels problèmes ne surviennent plus. Stéphane Richard avait aussi souligné que la gestion des numéros d'urgence étaient d'une grand complexité, et que, dans ce domaine, « le risque zéro n'existe pas »...

L'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information (Anssi) avait également enquêté sur cette panne. Elle s'était montrée pour le moins critique à l'égard de l'opérateur historique. L'agence avait notamment estimé qu'Orange avait « tardé dans la compréhension pleine et entière des effets du dysfonctionnement ». Interrogé par La Tribune, l'opérateur affirme toutefois que les causes de la panne survenue ce mardi sont de nature différente.