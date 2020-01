Les cryptomonnaies, une révolution pas uniquement monétaire ?

Les crypto-monnaies vont-elles finir par entrer dans les usages du quotidien ? Rien n'est moins sûr, depuis la défection d'un nouveau partenaire au projet Libra, la crypto-monnaie du géant Facebook cette semaine. Après PayPal, Visa, Stripe, Mastercard, Booking et eBay, c'est au tour de l'opérateur britannique Vodafone de faire un pas en arrière, écartant toutes possibilités pour ses abonnés d'accéder potentiellement à des services ou de payer grâce au Libra. Résultat, les crypto-monnaies peinent encore à trouver la voie du consommateur. Elles doivent aussi répondre aux craintes des régulateurs publics.

Pourtant, l'intérêt des banques centrales pour le sujet, ne fait, lui que de croître. Depuis un an, leurs travaux en vue de la création de leurs propres monnaies numériques ont progressé, selon un sondage publié jeudi par la banque des règlements internationaux (BRI), en riposte au projet du géant Facebook.

Fin 2019, 80% des banques centrales interrogées avaient lancé des travaux sous une forme ou une autre, contre 70% un an plus tôt, a indiqué la BRI dans un communiqué, après avoir sondé 66 banques centrales.

A la fin de l'année, 40% d'entre elles étaient passées du stade de la recherche purement théorique à l'expérimentation ou à l'étude de faisabilité d'une version numérique de leur monnaie, tandis que 10% étaient arrivées au stade de la mise en place de projets pilotes.

Libra le déclencheur d'initiatives politiques

Initialement prévu pour le premier semestre 2020, le projet Libra a déclenché une levée de bouclier des banquiers centraux et décideurs politiques, inquiets des risques pour la stabilité du système financier, les questions de lutte contre le blanchiment d'argent mais aussi de protection des données personnelles.

Malgré les avancées, 70% des banques centrales répondent qu'un lancement de versions numériques de leur monnaie est encore "peu probable" dans un "futur proche".

Toutefois, 10% d'entre elles disent qu'un lancement à court terme d'une version à visée généraliste -soit à destination du grand public, en complément des pièces et billets- est désormais "probable", soit deux fois plus qu'il y a un an, notait la BRI.

Les banques centrales ont-elles raison de ne percevoir que la valeur monétaire du Libra et des cryptomonnaies ? Pas selon Vincent Lorphelin, co-président de l'Institut de l'Iconomie, dans ce format «La Controverse» qui apporte un éclairage rationnel aux croyances qui prospèrent sur les réseaux sociaux.

