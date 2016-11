Cela devient comique. Une fois de plus, le camp ou le candidat des sondages et des médias n'est pas celui qui gagne. Après le Brexit, Trump, voici Fillon, donné encore au coude à coude pour la troisième place avec Le Maire à moins de 10% il y a quelques jours derrière un Juppé impérial et un Sarko challenger. Finalement, le seul élément qui n'a pas été une surprise hier, c'est le score de Copé.

JE VOUS TRANSMETS

ce qu'on entend et ce qu'on dit ce matin car je n'ai plus aucune idée, ni aucune opinion : Hollande et Macron sont heureux car celui qu'on présente déjà comme le candidat de la droite catholique (et bientôt comme celui de la manif pour tous) laisse un énorme espace au centre et à gauche; Marine Le Pen fait la gueule car Fillon attire une partie de son électorat; Sarko va à nouveau se consacrer à ses conférences dont le tarif va probablement être divisé par quatre ou devenir conseiller du Qatar; Sarko va passer plus de temps avec le peuple villa Montmorency ou au Cap Nègre; Les nouveaux conseillers en com de Fillon lui conseillent de s'épiler les sourcils avant Mai 2017; Dupont Aignan qui a le même score qu'avait Fillon au démarrage des primaires se rêve en président; Le Maire a prouvé qu'il ne suffit pas d'enlever sa cravate pour être cool... La suite dans les jours qui viennent.

PENDANT CE TEMPS, DANS LE PAYS OÙ TOUT VA BIEN

Angela Merkel a annoncé hier qu'elle se présentera pour un 4ème mandat. Et on a déjà une certitude. Qu'elle soit donnée gagnante ou perdante par les sondages et les médias, il ne faudra surtout pas y croire. Mais c'est un évènement important. Et plus seulement pour l'Allemagne et pour l'Europe. Le timing de...

