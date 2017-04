L'écrasante domination des banques américaines

Les premières annonces de résultats de banques aux États-Unis sont très positives.

Citigroup et JP Morgan ont ouvert le bal des résultats des banques avec des profits en très forte hausse. 17% pour les deux. Encore mieux que ce qui était attendu par les analystes. Et tout marche bien.

TOUS LES SIGNAUX AU VERT

La banque de détail, mais aussi la banque d'affaires et les activités de marché. Pour l'instant tout sourit à ces banques américaines. De la hausse des taux d'intérêt, elles n'ont que les avantages et si Trump va au bout de son programme, toutes les planètes pourraient s'aligner pour elles.

DES VALORISATIONS RECORDS

Et c'est ce qui explique l'envolée des cours de ces derniers mois.

Je vous avoue que je suis bluffé par le retournement de situation des banques américaines. J'ai rarement vu un scénario aussi spectaculaire. Leurs valorisations ont dépassé celles de l'avant crise des subprimes mais cela va bien au-delà de cela. Rappelons-nous quand même qu'elles étaient en quasi-faillite après la crise, qu'elles ont été sauvées par le gouvernement et la banque centrale, qu'elles ont été vilipendées et désignées comme les responsables d'une crise majeure et qu'on devait les découper, les dépecer pour éviter de nouveaux problèmes et sortir du cercle vicieux du « too big to fail ». Et voilà qu'elles sont aujourd'hui puissantes comme elles ne l'ont jamais été. Plus « big » que jamais. Et elles dominent aujourd'hui, sans partage, la finance internationale.

À NOUVEAU PRÊTES À FAIRE SAUTER LA PLANÈTE

La déréglementation va encore accroître leur puissance.

Trump va les laisser totalement libres. Libres de spéculer et libres même de refaire des subprimes, elles ont d'ailleurs déjà recommencé. Comme dans la techno, leur hégémonie va être massive. Il y a cependant quelques incertitudes à l'horizon : les mauvais effets possibles de...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct