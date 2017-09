Merkel : et de 4 ?

Dimanche auront lieu les élections allemandes. Et, selon les sondages (...), Merkel devrait être réélue. Largement. Pour son quatrième mandat. Un mandat qu'elle va probablement consacrer autant à l'Europe qu'à l'Allemagne car l'Allemagne aujourd'hui affiche de telles performances qu'elle peut concentrer ses efforts sur d'autres sujets, d'autres priorités. Et l'Europe sera sa priorité.

MERKEL PRÉSIDENTE DE L'EUROPE

Si elle gagne dimanche, elle deviendra évidemment chancelière allemande, à nouveau, mais il y a de fortes chances pour qu'elle devienne, de fait, la présidente de l'Europe, une Europe nouvelle, avec un axe franco-allemand fort, et des initiatives majeures en matière de relance politique comme de relance économique. Tant mieux

.

DÉJÀ DES PROJETS FRANCO-ALLEMANDS

Pour les Échos, c'est déjà parti. Avec deux grandes manoeuvres. Un rapprochement Alstom-Siemens qui serait à nouveau en discussions et la banque Commerzbank qui pourrait être rachetée par la BNP.

UN CHANGEMENT DANS LE CLASSEMENT

des grandes fortunes : Liliane Bettencourt a disparu. 94 ans. Elle avait le meilleur job du monde: héritière (sujet de débat...)

CE QUE MAY POURRAIT ANNONCER AUJOURD'HUI

On attend son discours aujourd'hui à Venise sur sa stratégie de Brexit. Si elle en a une. Elle a déjà offert de payer 20 milliards d'euros sur les 100 que réclame l'Union Européenne et elle s'apprêterait aujourd'hui à faire une nouvelle concession: améliorer, post-Brexit, les droits des citoyens européens en Grande-Bretagne, sujet majeur de préoccupation pour l'Union Européenne.

S&P ABAISSE SA NOTATION DE LA CHINE

de AA- à A- citant les risques financiers dus à une forte croissance du crédit. Cela va sûrement fâcher le président chinois en pleine préparation du Grand Congrès du Parti Communiste. Rappelons tout de même que les deux autres agences de notation avaient déjà dégradé la dette chinoise.

