Une baisse des impôts, enfin

Le budget 2018 a été présenté. Et il prévoit, enfin, une baisse des impôts. Moins spectaculaire que ce qu'on pouvait espérer mais une baisse des impôts tout de même. De plus de 7 milliards d'euros. Cette baisse compensera la hausse de la CSG. Avec des gagnants, les actifs, surtout du secteur privé, et des perdants, une grande partie des retraités. Mais une baisse d'impôts reste une bonne nouvelle.

DEPUIS LE TEMPS

qu'on attendait qu'un gouvernement s'attaque au ras le bol fiscal, ne faisons pas la fine bouche. Certes on aurait pu espérer plus, mais cette baisse d'impôts renverse, pour la première fois depuis longtemps, la machine infernale de la fiscalité française. On accuse déjà Macron d'avoir fait des cadeaux aux riches et d'être le président des riches, c'est de bonne guerre. Mais il faut saluer cette baisse qui, nous l'espérons, sera la première d'une longue série.

L'ASSURANCE-VIE S'EN TIRE BIEN

On connaît désormais tout de la fiscalité future de l'assurance-vie. Le prélèvement forfaitaire unique, le PFU ou flat tax de 30%, s'appliquera donc à l'assurance vie. Mais l'impact sera très marginal :

- aucun impact pour les sommes déjà placées (quel que soit l'encours)

- la flat tax s'appliquera seulement aux nouveaux versements de ceux qui ont plus de 150,000 euros par personne, ou 300,000 euros par couple.

- Après 8 ans on a toujours les abattements de 4600 euros et 9200 euros sur les gains des rachats.

L'ASSURANCE-VIE AUSSI UN PLACEMENT À COURT TERME ?

Paradoxalement, la flat tax sera même favorable si on ouvre un nouveau contrat pour y mettre plus de 150 000 euros avec un objectif à court terme (prélèvement de 30% au lieu de 50.5%), faisant de l'assurance-vie une vraie alternative aux livrets.

