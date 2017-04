Restauration rapide  : quelles enseignes pour créer sa franchise  ?

En 10 ans, le marché de la restauration rapide a véritablement explosé en France. Ainsi, le nombre d'établissements a été multiplié par trois depuis 2003. On compte désormais quelque 39 000 points de vente et le secteur représentait, en 2013, près de 46 milliards d'euros selon le cabinet Gira Conseil spécialiste du marché de la Consommation Alimentaire Hors Domicile en France. Quelles sont les nouveautés de ce segment ? Avec quelles enseignes de franchise se lancer ? Force est de constater que les candidats à la franchise ont l'embarras du choix puisqu'il se crée sans arrêt de nouveaux concepts sur ce marché porteur.

Quelle enseigne pour créer sa franchise de restauration rapide ?

Commençons par les franchises de restauration rapide bio. Il en existe quelques-unes et elles ont eu du succès. BioBurger a vu le jour en 2012 avec une offre dédiée aux burgers 100% bio. La force du réseau ? Proposer des produits de qualité qui colle avec la tendance « gourmet burger » sans sortir un ticket trop élevé. Développée en franchise depuis 2016, l'enseigne BioBurger est accessible avec un apport personnel de 100 000 euros. Moins récente mais rencontrant du succès, la franchise de restauration rapide Exki. D'origine belge, l'enseigne propose de la restauration rapide axée sur les produits frais et naturels. Le premier restaurant du réseau a ouvert ses portes en 2001. La chaîne en compte désormais 85 dans cinq pays. Sur le marché de la franchise de restauration halal, il existe quelques enseignes à l'instar de Le Spécial, la première chaîne de sandwicherie et pizzéria halal de France. Pionner de ce marché en franchise au sein de l'Hexagone, le réseau compte actuellement 12 points de vente essentiellement situés à Paris et en région parisienne réalisant 5 millions de chiffre d'affaires.

Le boom des franchises de restauration rapide healthy

Petit à petit, le bien manger s'est imposé dans l'univers de la restauration rapide en franchise avec des concepts healthy - fast casual . Sur ce marché, on trouve plusieurs enseignes qui se développent à grands pas sur le territoire national. Dubble a vu le jour en 2006 et regroupe désormais 12 adresses en France. Le crédo du réseau ? Des super-aliments excellents pour la santé alliés à des recettes originales. Dubble vise les 25 points de vente d'ici la fin de l'année.

Présente pour la première fois lors de la dernière édition du salon Franchise Expo Paris, l'enseigne Jour, qui compte déjà une vingtaine de restaurants dont deux franchises en France, possède un plan de développement ambitieux au sein de l'Hexagone. Son objectif ? Sept ouvertures cette année et poursuivre à un rythme soutenu les années suivantes. Avec sa base line Healthy by nature, Jour pose les bases de son concept : la qualité, la traçabilité, la saisonnalité, la solidarité et l'éco responsabilité. Premier concept français de salades sur mesure, Jour a révolutionné le marché de la restauration rapide haut de gamme en offrant la possibilité à ses clients de composer eux-mêmes leur salade avec des ingrédients de qualité.

Le réseau Boco propose quant à lui des plats bio préparés par des grands chefs, servis dans un cadre boisé sobre dans des bocaux en verre ou à emporter. Créée en 2001 et développée en franchise depuis 2015, l'enseigne est pour l'heure à la tête de 4 succursales et 12 franchises. Les forces du réseau ? L'originalité du concept et la proposition de recettes émanant de chefs étoilés.

Les franchises de restauration rapide dédiée à la cuisine du monde

Tous les pays ou presque sont mis en avant par les franchises de restauration rapide. Nous en retiendrons deux : Lady Sushi et O'Tacos. La première surfe sur le marché du sushi et le segment de la restauration japonais qui séduit toujours les Français puisque le sushi constitue le second plat à base de poisson préféré en France. Les points forts du réseau ? Des produits fabriqués sur place à la demande avec du poisson ultra frais et une identité visuelle forte qui marque le consommateur. De son côté O'Tacos a choisi de revisiter le tacos mexicain pour en faire un tacos à la française. Adapté aux modes de consommation des Français, le produit cartonne. Dix ans après son implantation au sein de l'Hexagone, la chaîne compte 95 restaurants et espère atteindre les 200 points de vente d'ici la fin de l'année. La recette du succès ? La fameuse fromagère du réseau qui fait l'unanimité ! Le succès du réseau tient également aux valeurs défendues par l'enseigne : l'intégrité, le respect, la responsabilité et la satisfaction sont ainsi partagées par tous les franchisés du réseau.

Ouvrir sa franchise de restauration rapide

Pour créer sa franchise de restauration rapide, les porteurs de projet doivent miser sur un apport personnel variant entre 50 et 100 000 euros pour un investissement global qui oscille entre 200 et 300 000 euros selon la nature des projets.